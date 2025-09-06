Fallece a los 78 años el jesuita José MaríaTojeira, defensor de DDHH

Compartir

Este 5 de septiembre se informó sobre el lamentable fallecimiento del padre jesuita José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), férreo propulsor de la justicia social y de los Derechos Humanos, fue columnista de Diario Co Latino.

“Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios”, dijo la cuenta de la Compañía de Jesús en Centroamérica en sus redes sociales.

José María Tojeira fue un sacerdote jesuita, teólogo y defensor de los derechos humanos profundamente vinculado a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Tojeira Pelayo nació en Vigo, España, en 1947, era un religioso español, naturalizado salvadoreño, sacerdote de la Compañía de Jesús quien se desempeñó como Rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador desde 1997 hasta 2010.

Obtuvo un profesorado en Filosofía y una licenciatura en Teología de la Universidad de Comillas (España). En 1969 llegó a centroamérica, fue enviado primeramente a Honduras, donde fungió como director de radio Progreso, y realizó trabajo social con grupos campesinos.

En 1985 fue enviado a El Salvador con el nombramiento superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús. Fue provincial de los jesuitas para Centroamérica de 1988 a 1995.

En 1989, luego de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la UCA, Tojeira lideró el proceso legal en contra de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, condenados como autores materiales del crimen.

A Tojeira se le considera continuador de la obra del rector Ignacio Ellacuría, uno de los asesinados en 1989. Durante su gestión la UCA mantuvo su tradicional proyección social y su línea de pensamiento crítico en cuestiones sociales.

Tras dejar cargo como rector de la UCA, pasó a ser el director de la pastoral social en la UCA. El cargo de rector, al salir Tojeira lo asumen Andreu Oliva.

Según la UCA, los restos del padre serán trasladados a El Salvador para las honras fúnebres. La información la compartirán en las próximas horas.

Instituciones y organizaciones se suman a las condolencias

La Arquidiócesis de San Salvador a través de redes sociales pidió el descanso eterno para el padre José María Tojeira. «Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille, para él, la luz perpetua», dijo.

La Universidad Centroamericana (UCA) también destacó el legado del padre. “Este día nos toca compartir una noticia muy difícil para la UCA. Agradecemos por la vida del P. Tojeira; su legado nos acompañará siempre”.

La Universidad de El Salvador (UES), a través de su cuenta en X, también se solidarizó con la irreparable pérdida. “Lamentamos el fallecimiento del padre José María Tojeira, quien fue una persona con gran compromiso social, académico y pastoral”, destacó la UES a través de su esquela.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) recordó que el Padre Tojeira «dedicó su vida con entrega y sencillez al servicio de El Salvador, país al que amó profundamente y en el que dejó una huella imborrable». Tojeira fue director de este instituto hasta 2020.

Este medio de comunicación también extendió sus condolencias hacia él que era columnista histórico. “Desde Diario Co Latino extendemos nuestras condolencias a familiares y amigos del padre José María Tojeira, quien fue columnista de este periódico y quien en vida fue un incansable propulsor de la justicia social. Su pensamiento perdudará”.

La Embajada de España lamentó profundamente el fallecimiento del padre José María Tojeira. “El Padre Tojeira dedicó su vida a El Salvador y Centroamérica y fue un referente para muchas generaciones. Nuestro pésame a familia, amigos y a toda la comunidad de la UCA. Descanse en Paz”, dijo.

José María Tojeira fue un hombre que cuestionó al poder y más a Nayib Bukele, quien ha violentado los derechos humanos de miles de personas y ha socavado la democracia y la institucionalidad del Estado.

