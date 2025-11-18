Fallas en protocolo podrían constituir fraude procesal

Compartir

En caso Jessica Solís

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

La falta de avances visibles en la investigación de la muerte de Jéssica Solís, ocurrida el 6 de noviembre frente al Palacio Nacional en el Centro Histórico de San Salvador, continúa generando cuestionamientos por parte de especialistas y de la población en general, ya que el caso se maneja con total hermetismo.

Otto Flores, abogado penalista y criminólogo, dijo que este caso se trata de un homicidio y que la Fiscalía aún debe determinar si fue doloso, culposo o un caso de dolo eventual.

La ausencia de información oficial y la actuación inmediata tras el hecho, es una violación en donde el protocolo de procesamiento de escena del delito no se cumplió.

Esto se confirmó en los videos y fotografías difundidos por ciudadanos que se encontraban en el lugar, ya que se evidenció la postura oficial de querer ocultar lo que pasó, con la movilización de personal de limpieza de la Alcaldía de San Salvador, quienes pintaron y lavaron el área de forma rápida.

“Esto es una grave alteración de la escena del delito”, dijo Flores y puede constituirse en fraude procesal.

Además, agregó que es preocupante que la Fiscalía no se presentara al sitio y que aún no exista claridad sobre si se incautó correctamente el arma y si se ha realizado el análisis balístico necesario para vincularla con el militar detenido, quien según la Policía será procesado por homicidio culposo.

El caso no fue reportado como homicidio dentro del conteo oficial diario.

Para el abogado es inaceptable que las autoridades mantuvieran en reserva los registros de videovigilancia del área, tomando en cuenta que el perímetro está cubierto por cámaras públicas que podrían ser clave para reconstruir los hechos e insstió en la necesidad de transparencia en la judicialización del caso.

La familia de la víctima como el país siguen esperando una investigación que esclarezca quién efectuó el disparo, desde qué posición y por qué se intervino de manera inmediata la escena donde Jéssica perdió la vida, añadió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...