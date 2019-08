Fabrizzio Hernández: “Si no ganábamos al menos una medalla de bronce, iba a renunciar”

Rolando Alvarenga

Fabrizzio Hernández, presidente de la Federación Salvadoreña de Fisicocuilturismo y Fitness, habló con Diario Co Latino sobre la experiencia vivida en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde dos de sus atletas ganaron medalla de oro.

– ¿Cómo lograron seleccionar de manera certera a los dos atletas medallistas panamericanos?

Como Federación, tenemos una estructura competitiva funcional, que nos permite tener un buen equipo de atletas preparados y dispuestos a trabajar. Ahora bien, ambos atletas surgieron del clasificatorio de fisicoculturismo panamericano, que se realizó en Guatemala en 2018. Yuri quedó en segundo lugar y Paulina entró como atleta de reemplazo por la lesión de Catalina Rodríguez. Nosotros hicimos la solicitud del reemplazo a la Confederación Panamericana y fue aceptada. A ambos se les diseñó una ruta crítica de chequeos tecnico-tácticos constantes y fueron a Lima en buenas condiciones, con una preparación “Made in El Salvador”.

– ¿Hay más atletas del nivel de Yuri y Paulina en su Federación o son dos casos muy especiales?

Yuri es un caso excepcional, en el sentido que tiene una genética y líneas corporales privilegiadas; sin embargo, en competencias nacionales a veces le ha tocado conformarse con no ser primero. Eso sí, previo a los Juegos Panamericanos, él tuvo muchos problemas económicos al inicio y el estímulo deportivo que se le otorga tuvo un retraso de seis meses. A Paulina yo la descubrí y vi su potencial, ya que nunca habíamos tenido una atleta de tanto talento como ella. Sin embargo, la teníamos de reemplazo, al igual que Johana Brizuela.

– ¿Cuál fue su reacción al saber que se habían ganado dos medallas de oro?

Fue de alegría, porque antes de los Juegos le dije a mi esposa que, si no ganábamos al menos una medalla de bronce, iba a renunciar a la Federación. Eso sí, allá (Lima) estaba ubicado en una zona muy restringida, cuando me empezaron a felicitar vía WhatsApp. Yo no había visto aún los resultados, pero en la tele ya los estaban pasando y me empezó a temblar el cuerpo. Mi amigo Óscar Giralt me dijo: “Yuri ganó oro”, y sólo pensé en que sería un compromiso aún mayor. Luego pasó un federativo español de la IFBB y me dijo: “Habéis ganado dos medallas, tío”. Y mi alegría fue más grande, cuando ví que salieron las tres banderas, con la de El Salvador al centro, y Paulina venía en medio. Ahí solo me puse a pensar en los momentos difíciles que pasamos con ella y no pude contener las lágrimas. Canté el himno nacional con la voz quebrantada y le dí gracias infinitas a Dios, pidiéndole modestia en la victoria.

– ¿Qué significan para el Físico y Fitness estos dos oros?

Son el resultado de un largo proceso: primero, generamos la oportunidad, luego los atletas seleccionados la aprovecharon al máximo y sellamos con dos oros para la posteridad.

– ¿Con qué porcentajes ayudaron el COES, su Federación, empresa privada y el anterior INDES a la preparación de estos atletas?

Es muy difícil hablar de porcentajes, pues cada atleta todo lo que ha hecho en su vida le ha servido para llegar a este momento. Yuri, por ejemplo, doce años de entreno y Paulina, por su parte, toda una vida de deportes. El COES es una institución generadora de las oportunidades; la Federación es la autora intelectual de estas medallas; de la empresa privada se tienen patrocinios esporádicos y la gestión anterior del de INDES nunca valoró nuestros triunfos y sufrimos marginación institucional.

– En corto tiempo el Físico ha tenido muy buenos resultados internacionales y ha crecido con respecto a otras federaciones, ¿a qué se lo atribuye?

Han sido doce años gestión. Una gestión que algunas veces ha sido minimizada por celos dirigenciales, por preferencias políticas y por amiguismos. Queremos profundizar nuestra participación en los mundiales, que son cuatro al año, y pararnos contra los mejores. Ya hemos iniciado y nos ha ido bien, pero hay que darle continuidad. Hemos obtenidos resonantes triunfos en ambas ramas, entre ellos los 18 campeonatos centroamericanos, títulos regionales, panamericanos y logros mundialistas. Victorias que han servido para que se fijen en nosotros y eso ha sido y es excelente.

– Finalmente, ¿qué le pareció y con cuánto califica la actuación salvadoreña en los Panamericanos?

Hay mucha mística que cambiar en los atletas y deben ser más ambiciosos con ellos mismos. Las federaciones no están compitiendo contra los mejores; los entrenadores se capacitan muy poco y tampoco tienen ambición. En algunas federaciones, los dirigentes son ausentes, hace falta entrega.