Exsecretario de Defensa explica por qué evita criticar a Trump

Washington / Prensa Latina

El exsecretario de Defensa James Mattis explicó por qué evita criticar al presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista publicada el jueves, en la cual negó que su silencio sobre el mandatario vaya a ser eterno.

El extitular, quien recientemente publicó su libro de memorias Call Sign Chaos: Learning to Lead, no habla mucho en ese volumen acerca de su decisión de dejar la administración en diciembre pasado, y evita cuestionar explícitamente al jefe de la Casa Blanca, a pesar de las diferencias de criterios entre ambos.

Durante la entrevista que difunde este jueves la revista The Atlantic, el periodista Jeffrey Goldberg le preguntó al general si está preparado para que la gente indague sobre el presidente, ante lo cual Mattis apeló al ‘concepto francés de devoir de réserve’.

‘El deber del silencio. Si dejas una administración, debes algo de silencio’, explicó el exsecretario de Defensa, y añadió que cuando se sale de un Gobierno por diferencias políticas claras, ‘debes dar a las personas que aún están allí la mayor cantidad de oportunidades posible para defender el país’.

‘Conozco la malevolencia que algunas personas sienten por este país, y tenemos que darles a las personas que nos están protegiendo algo de tiempo para que cumplan con sus obligaciones sin que yo agregue mis críticas a la cacofonía que ahora es tan venenosa’, manifestó el entrevistado.

Ante la interrogante de si no tiene el deber de advertir a la nación si está en peligro de su propio líder, el extitular sostuvo que no se debe poner en peligro al país ‘atacando al comandante en jefe elegido’.

‘Puede que no me guste un comandante en jefe, pero nuestro sistema coloca al comandante en jefe allí’, señaló.

Cuando le pidieron que describiera algo que Trump podría decir o hacer para llevar a Mattis al punto de lanzar un ataque frontal contra el presidente, el exsecretario volvió a negarse.

Pero luego emitió una advertencia: ‘Hay un período en el que debo mi silencio. No es eterno. No va a ser para siempre’, citó The Atlantic.

A pesar de su decisión de mantenerse al margen hasta el momento, su carta de dimisión sí fue incluida en el volumen Call Sign Chaos. ‘No tuve más remedio que irme. Es por eso que la carta de mi renuncia está en el libro. Quiero que la gente entienda por qué no pude quedarme’, apuntó.

El general anunció su salida de la administración por diferencias de criterios con el jefe de la Casa Blanca sobre asuntos como el deseo de Trump de retirar todas las tropas de Siria, y los enfrentamientos del gobernante con países tradicionalmente aliados de Estados Unidos.

Debido a que tiene derecho a tener un Secretario de Defensa cuyas opiniones estén mejor alineadas con las suyas en estos y otros temas, creo que es correcto que renuncie a mi cargo, dijo Mattis a Trump en el mencionado texto de dimisión.