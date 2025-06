Existimos y luchamos por nuestros derechos: Comunidad LGBTIQ+

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El movimiento LGBTIQ+ salió a las calles de San Salvador para exigir igualdad, dignidad y una vida libre de violencia y discriminación. Pese a la intermitentes, el colectivo visibilizó con gritos, bailes y pancartas que existen y que buscan el respeto de sus derechos”.

“La marcha del orgullo” salió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta el centro de San Salvador. Según registros de las organizaciones participantes fueron más de 20 mil las personas participantes que no les importó las constantes lluvias.

Cada 28 de junio se conmemora el Orgullo LGBTIQ+ como forma de expresión colectiva de memoria, identidad y resistencia. En El Salvador, el Pride se conmemora desde 1997, desde entonces más y más personas se han unido con el fin de visibilizar su identidad y exigir sus derechos.

“Me siento orgulloso de ser lo que soy, aparte de que venimos a pelear derechos, porque como cualquier persona tenemos derechos, porque también somos unos seres humanos. Es tiempo de abrirse más para que haya derecho a la identidad de género por parte de las personas trans, y también muchos más derechos que necesitamos aquí en el país”, dijo Wilson Escobar, uno de los participantes de la marcha.

Otra de los participantes identificada como “emperatriz”, informó que participa en el Pride para “reivindicar nuestros derechos, nuestra existencia para que no pueda ser borrada ni ignorada”.

Añadió que asistieron no para exhibirse, “porque la mayoría de personas así nos tienen, la ciudadanía, como exhibicionistas, y no es así. Nosotros estamos acá porque existimos, porque resistimos, y siempre ese va a ser nuestro lema”.

También, el colectivo exigió una Ley de Identidad de Género. “Lastimosamente sin estudiarlo lo engavetaron. No podemos luchar contra eso, porque no quieren ceder, no quieren leer, no quieren darse cuenta de qué se trata. No son privilegios los que estamos pidiendo, son derechos”, concluyó “Emperatriz”.

Visibilizar estos espacios y las exigencias se vuelve necesario en la actualidad, dijo Amada González, otra de las participantes en el Pride, ya que existe “un gobierno conservador y que ha expresado abiertamente las políticas restrictivas y homofóbicas. Es importante estar acá para visibilizar eso y es una oportunidad para mostrar que seguimos en la lucha por nuestros derechos y para tener presencia, ya que en la sociedad existimos y estamos acá; no nos vamos a detener hasta lograr nuestro objetivo que es la igualdad de derechos”.

La defensora de derechos humanos, Keyla Cáceres, reiteró el mensaje de que como población LGBTIQ “existimos y seguimos aquí, porque al igual que cualquier otra persona, nosotros año con año pagamos impuestos. Somos población que realmente estamos generando ingresos a este país y sobre todas las cosas porque somos seres humanos”.

“No vamos a dejar de existir, no nos van a echar de nuestro país. Este es nuestro territorio, no es de ninguna familia ni de ningún extranjero y por eso salimos a marchar a pesar de la lluvia, a pesar del miedo y sobre todas las cosas con un montón de retrocesos en educación y en salud.

Sobre los retrocesos en el Gobierno actual, Amada Gonzales dijo que “en general, estamos hablando de retrocesos, falta de inclusión, falta de apoyo a la comunidad LGBTI por parte del Gobierno (de Bukele). Se siente y se ve la intención del gobierno no solo de no apoyar, sino de también reprimir prácticamente (al colectivo): tal vez no en el sentido de la manifestación o de la marcha, pero sí de políticas sociales”.

La marcha concluyó en la Plaza Cívica en el Centro Histórico de San Salvador.

