Exfiscal de CPI pide respetar fallo judicial sobre Santrich

Bogotá / Prensa Latina

El exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno, instó el lunes a respetar el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia que ordenó liberar al excomandante guerrillero Jesús Santrich.

El jurista argentino, quien fuera el primer fiscal que tuvo la CPI, opinó que el presidente del país, Iván Duque, debe atenerse al veredicto de la JEP, pilar fundamental del Acuerdo de Paz y pieza clave en la búsqueda de la verdad y en garantizar justicia y reparación de las víctimas de la guerra.

Si la Justicia para la Paz decidió que hay que liberar a Santrich porque no hay evidencias en su contra, es un fallo que hay que respetar…El Acuerdo de Paz, tan discutido y tan trabajado, más allá de que el presidente Iván Duque esté en contra, ya se aprobó. ÂíYa está!, Ahora hay que consolidarlo, enfatizó.

Indicó además que el Acuerdo de Paz ‘tiene la bendición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está blindado’ y que por tanto ‘el tema no hay que reabrirlo, hay que cerrarlo.. El Gobierno no puede ir contra las leyes que se adoptaron. Internacionalmente lo que no se puede hacer es desconocer el Acuerdo’.

El Gobierno Nacional no debiera focalizarse como lo está haciendo en los juicios a los excombatientes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, declaró Moreno en entrevista al diario local El Espectador.

Atacar o replantear el Acuerdo de Paz es una mala idea; Duque debiera abandonar su militancia antiacuerdo, subrayó el actual investigador y docente de prestigiosas universidades en el mundo.

Recordó que durante la firma del Acuerdo estuvieron 17 jefes de Estado, 47 cancilleres, la secretaría general de Naciones Unidas, la directora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

El mundo fue testigo de un Acuerdo que es orgullo para Colombia y deben mantener ese orgullo, mostrando que el Acuerdo funciona, remarcó el exfiscal de la CPI.