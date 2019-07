Exdirectora de INJUVE desmiente declaraciones de nueva administración

Oscar López

Yeymi Muñoz, exdirectora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) desmintió las declaraciones de Marcela Pineda, actual directora de la institución por considerarlas “infundadas y maliciosas”.

“Escuchar decir que el manejo de los fondos de la institución no se realizó conforme a las leyes, refleja un total desconocimiento por parte de la actual funcionaria. Tengo la información que contiene el informe de transición que elaboramos con la guía, que nos fue asignada por la Corte de Cuentas de la República”, declaró.

De igual forma, Muñoz agregó sostuvo una reunión con auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) quienes emitieron un acta en la que se establece que verificaron el informe de transición, además validaron que contiene la información estipulada en la guía.

“El informe lo tiene en su despacho la actual directora del INJUVE; quiero hacerle un llamado para que se den la tarea de revisar el informe de transición para que puedan conocer la institución. Está en un proceso donde necesita no solo conocer la Ley General de Juventud, sino conocer los procedimientos administrativos internos que demanda la administración pública”, sostuvo la exdirectora del Instituto.

Muñoz aseguró que todas las jefaturas de las unidades del INJUVE, entregaron información al auditor interno para la elaboración del informe de su gestión. “El auditor nunca finalizó el informe de la auditoría y no me ha sido notificado hasta este momento, estoy a la espera de que el auditor me notifique el informe final de la auditoría”, dijo.

En cuanto a la entrega de fondos a jóvenes sin firmas para hacer constar que los recibieron, Muñoz explicó que el pago de viáticos tiene un proceso descrito en el manual de funciones del programa Jóvenes con Todo, por lo que cada una de las sedes del mismo debe elaborar mensualmente una planilla con los saldos, que corresponden para cada uno de los beneficiarios.

“Si un joven está en el módulo de Habilidades y Competencias para la vida y el trabajo, su estipendio es de $30; pero si un joven está dentro de una pasantía laboral su estipendio va de $200 a $300. La sede elabora la planilla, luego es dirigida a la coordinación del programa que verifica que esa información sea la que corresponde; cuando el proceso finaliza se dirigen los documentos a la Unidad Financiera, luego es avalada por la dirección y remitida a Casa Presidencial para la gestión de fondos”, explicó Muñoz.

En ese sentido, dijo que si la actual directora tiene dudas del proceso debe acudir a la coordinación del programa Jóvenes con Todo, para que le “explique cómo funciona el programa y no emita esas declaraciones irresponsables”.