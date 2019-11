Evo Morales, líder indígena que dignificó su país: Wilfredo Berríos (FSS)

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El pecado del expresidente de Bolivia, Evo Morales fue “introducir la democracia”, explicó Wilfredo Berríos, quien lidera el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), que junto a miembros de otras organizaciones expresaron su desacuerdo con la situación de ese país suramericano, a raíz de una crisis política de tres semanas, que obligó a Morales a dimitir de su cargo, luego de que los militares pidieran su renuncia.

“Morales nacionalizó el agua, nacionalizó el gas e incrementó el salario a los trabajadores, para beneficiar también a las comunidades indígenas, esto significó pluralismo para el pueblo boliviano”, reconoció Berríos sobre los trece años de presidencia de Evo Morales.

No obstante, reconoció que la derecha y movimientos conservadores que se afincan en Santa Cruz, que lidera la autonombrada presidenta, Jeanine Áñez fueron claves junto al gobierno estadounidense para generar inestabilidad social y política, así como la vulneración a la soberanía de ese país.

“Evo Morales sacó a la DEA, a la CIA, dejando limpio y depurado su país, y simplemente no quisieron que esto continuara en los países latinoamericanos. Es por esto que le pedimos al gobierno del presidente Nayib Bukele que no vulnere nuestra soberanía, siguiendo los lineamientos del presidente (Donald) Trump, así como del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, expresó.

Para Berríos, no es sorprendente lo que considera “Golpe de Estado”, a cargo de los militares de su gobierno, porque Bolivia exporta gas natural que les genera alrededor de los $6 millones, mientras en metales preciosos el oro les ha generado en exportaciones hasta $1,370 millones, que parte fue enviada a Estados Unidos; también poseen petróleo, zinc y el depósito más grande de litio en el mundo.

“El neoliberalismo tiene una lógica de privatizar que comienza con las pensiones, la salud, el agua, así como baja cobertura social y económica que se manifiesta en la renuencia de los empresarios de no querer aumentar para que la clase trabajadora tenga un salario digno. Esto puede explotar aquí en el país, porque la gente ya no soporta más y no le queda más opción que dejar a un lado el miedo y salir a las calles a defender sus derechos y lograr este objetivo, que el señor (Nayib) Bukele sea el presidente de todos y todas, que incluya a las mayorías de esta sociedad excluyente”, acotó.

Otro país que está marcando un camino, consideró Berríos, es Chile, que comparte con El Salvador el modelo neoliberal, luego de ser implementado por el gobierno y empresariado nacional.

“De todos es conocido que esos paquetazos que sofocaban económicamente a la gente la terminaron por cansar; ahora son millones de chilenos dignos que protestan a diario en las calles y que son reprimidos por los militares; sin embargo, la gente hizo a un lado el miedo y demanda su dignidad y busca signos progresistas que fortalecen a las mayorías”, puntualizó.