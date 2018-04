Evelyn García está prácticamente fuera de Barranquilla 2018

Compartir ! tweet





Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

La ciclista salvadoreña Evelyn García, máxima referente del ciclismo salvadoreño y quien ha pedaleado en tres Juegos Olímpicos, contó a Diario Co Latino que está prácticamente fuera de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.

García charló recientemente con este matutino y reveló que la federación no la ha tomado en cuenta con mira a la segunda competencia del Ciclo Olímpico.

“Lastimosamente no tengo noticias positivas, ya que la Federación de Ciclismo no me ha tomado en cuenta en su presupuesto. Incluso, no me han notificado por escrito su decisión (de ir o no a los juegos) y ni estímulo me pidieron ante el INDES, a pesar de que no me han pagado tres meses de 2017”, expresó la experimentada ciclista santaneca.

En la misma línea, Evelyn García recordó que durante la gestión de Sherman Calvo, expresidente de la Federación de Ciclismo, existía una mejor comunicación y se planificaba con miras a cuatro años.

Caso contrario con las nuevas autoridades, ya que García ha tratado de comunicarse con ellos desde el año pasado; sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna sobre si irá o no a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Es que la federación, al parecer, no quiere ir a ganar en esos juegos o al menos no quiere llevarme. El problema es que nadie cuestiona a la federación, solo me preguntan a mí sobre esta situación. Creo que la federación debería tener un poco de respeto hacia mi persona y al menos responderme con un correo. Eso sí, yo a la federación, como entidad, la respeto mucho, pero hay miembros de su junta directiva que carecen de conocimiento sobre ciclismo”, amplió la pedalista.

Respuesta federativa

Diario Co Latino consultó sobre el caso a Héctor Rivas, gerente de la federación, y este explicó que García no ha sido incluida para Barranquilla 2018, porque la modalidad de ruta –que es en la que Evelyn compite– no obtuvo plaza en los pasados Juegos Centroamericanos Managua 2017.

También se consultó a Rivas si definitivamente García ya está descartada para Barranquilla 2018; sin embargo, el federativo dijo que no, porque de un momento a otro puede surgir una oportunidad para la reconocida ciclista.

“Recordemos que la modalidad de ciclismo de montaña no ganó plaza en Managua; pero posteriormente la Confederación Panamericana otorgó plazas al país; por ello no podemos descartar del todo a Evelyn”, dijo el gerente de la federación.

Otro punto que también esclareció Rivas es que Evelyn conoce al pie de la letra el instructivo para la asignación de estímulos, por lo que no debería extrañarse si el INDES no se lo avala. Además, el gerente dijo que el instituto de los deportes todavía no les ha aprobado el presupuesto para el año 2018, y el tema de estímulos no está definido.

Por otra parte, Diario Co Latino quiso conocer la versión del INDES respecto de la deuda de tres meses de estímulo que tienen con Evelyn; pero, ninguna de sus autoridades respondió.