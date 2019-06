EVELYN, ENTRE LA JUSTICIA Y LA CONDENA MORAL

Alberto Romero de Urbiztondo

@aromero0568

El 24 de junio Evelyn, una joven estudiante de un canto rural, enfrentará un segundo juicio por una misma acusación ¿recibirá justicia o condena moral?. Eso puede representar la libertad o 30 años de cárcel y el fin de sus proyectos de vida.

Evelyn, tuvo un parto precipitado en su casa, sin atención hospitalaria, perdió a la criatura que estaba gestando, sufriendo una fuerte hemorragia. Fue ingresada en el Hospital donde la acusaron de haber provocado la muerte de la criatura. En junio de 2017 fue juzgada y condenada a 30 años de prisión. Ni la Fiscalía General de la Republica ni la Juez escucharon ni creyeron a Evelyn, condenándola con una sentencia basada en prejuicios y no en pruebas y argumentos jurídicos. Sus abogados, recurrieron la sentencia y más de un año después la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, anuló la sentencia al comprobar que hubo incorrecta utilización de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la causa de muerte de la criatura y utilización de argumentos contradictorios y con falta de fundamentación al momento de determinar la forma de realización del hecho y la intencionalidad de Evelyn en la muerte de la criatura. Privaron los prejuicios morales de la Juez que la condenó, incumpliendo lo que la Sala de lo Constitucional expresa en su Resolución 22-2011: “el Estado —y el Derecho como su instrumento de coordinación social— no pueden imponer ninguna visión particular del bien, de la espiritualidad o de la moral religiosa, cuya influencia depende solo de la persuasión”. La juez no garantizó la autonomía e independencia que deben de tener, todos los órganos del Estado, respecto a las instituciones religiosas y sus creencias y códigos morales.

Evelyn espera la repetición del Juicio, este 24 de junio. Tiene derecho a ser juzgada en base a hechos probados, no a prejuicios religiosos ni morales. Su proyecto de vida depende de que el Juez, actúe en base a pruebas que demuestran que Evelyn no realizó ninguna acción intencional que causara la muerte de la criatura. Demanda justicia, no condena moral.