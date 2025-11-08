Estado violó la ley al limpiar escena de homicidio frente al Palacio Nacional

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los analistas políticos Bethy Arana y Marvin Aguilar explicaron que el Estado violó la ley con las acciones de limpiar la escena del homicidio del pasado jueves, frente al Palacio Nacional, en el centro de San Salvador.

El antropólogo Aguilar criticó el tratamiento dado al hecho donde murió Yéssica Solís, debido a una bala disparada “accidentalmente” por un soldado, porque Medicina Legal no llegó al lugar para el reconocimiento del cadáver, y todas las personas que tocaron la escena del crimen violentaron la ley.

“La escena del crimen debe ser resguardado para saber de dónde se disparó el arma del soldado, si fue desde la BINAES, Catedral o fue un francotirador, por qué quieren evitar esos detalles”, cuestionó Aguilar durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, dijo que el gobierno, al utilizar la palabra “compensación” a la familia de la víctima, le quieren restar importancia, pero los $200,000 anunciados en redes sociales por la Fuerza Armada es una indemnización. Aunque, en delitos culposos, cuando hay un arreglo el responsable queda libre, en este caso el soldado quedará libre, porque la familia de la víctima aceptaría el dinero, al haber conciliación en ambas partes y se da el sobreseimiento.

Mientras tanto, la abogada Bethy Arana, señaló que existen protocolos de la Policía Nacional Civil (PNC) los cuales deben hacerse antes que llegue el Fiscal, como acordonar el perímetro de la escena del crimen, pero en este caso solo fue una pequeña área, posteriormente, ocurrió una desesperación por limpiar la escena, no hicieron el barrido necesario en una investigación.

“La policía desesperada por quitar la prueba, cometen delitos como obstrucción de la justicia, falsedad ideológica material, entre otros, porque dejaron que se contaminaran la escena, lo resuelven rápido en menos de 24 horas con un responsable y $200,000 de compensación”, criticó.

Según Arana, en una audiencia conciliadora es la víctima quien pone desde un dólar hasta un millón de dólares como indemnización, pero la Fuerza Armada al ofrecer $200,000 le está poniendo precio a la vida de la víctima, sin embargo, eso se arregla en la audiencia inicial, cuando es homicidio culposo.

Arana indicó que el Ministerio de Defensa debe estar seguro de los militares destacados en labores de seguridad, pues deben estar bien en todos los aspectos, porque en este caso dos vidas fueron truncadas, la mujer fallecida y el soldado que disparó el arma.

“El Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de poner a sus mejores elementos a participar en la seguridad, cosas básicas como una persona que no ha dormido bien y está frente a un arma, puede causar desgracia, porque pueden poner en peligro hasta las personas que van en los buses con un soldado que ande fusil en mano”, recalcó la analista política.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...