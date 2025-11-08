Secretario general de la ONU pide a líderes acelerar transición energética en COP30

BELÉM/Xinhua

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó este viernes a acelerar la transición energética y ayudar en este proceso a las naciones menos desarrolladas para anticiparse a las catástrofes provocadas por el cambio climático.

«El panorama energético mundial está cambiando a una velocidad vertiginosa. El año pasado, el 90 por ciento de la nueva capacidad de generación de energía provino de fuentes renovables», dijo Guterres durante la Mesa Redonda sobre Transición Energética de la Cumbre de Líderes de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realiza en la ciudad amazónica de Belém, capital del estado brasileño de Pará (norte).

El titular de la ONU destacó que las energías renovables son hoy «la fuente más barata de nueva electricidad en casi todos los países» y que están «impulsando la prosperidad y empoderando a comunidades que durante mucho tiempo fueron dejadas en la oscuridad».

Subrayó que «cada dólar invertido en energías renovables crea tres veces más empleos que un dólar invertido en combustibles fósiles, y los empleos en energía limpia ya superan a los del sector fósil en todo el mundo».

«Sin embargo, necesitamos ir mucho más rápido y garantizar que todas las naciones compartan los beneficios», subrayó.

Recordó que en la COP28, los países acordaron «avanzar en la transición lejos de los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, así como triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética hasta 2030».

«El objetivo es claro: ahora debemos cerrar la brecha en la implementación. Incluso si los nuevos compromisos nacionales se aplicaran plenamente, el mundo aún se encamina hacia un calentamiento claramente superior a los 2 grados. Eso significa más inundaciones, más calor, más sufrimiento, en todas partes», advirtió.

Según Guterres, los científicos coinciden en que «superar el límite de 1,5 grados es ahora inevitable, empezando, como máximo, a comienzos de la década de 2030».

Sin embargo, enfatizó que «la magnitud y la duración de ese exceso dependerán de la velocidad y de la escala de nuestras acciones hoy».

El secretario general de la ONU insistió que para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados hacia finales de siglo, «las emisiones globales deben caer casi a la mitad de aquí a 2030, alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y volverse negativas posteriormente».

Entre las medidas prioritarias, Guterres llamó a «alinear leyes, políticas e incentivos con una transición energética justa» y «eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que distorsionan los mercados y nos atan al pasado».

Instó además a invertir urgentemente en redes eléctricas, almacenamiento y eficiencia energética, advirtiendo que «las energías renovables están creciendo con fuerza, y la infraestructura debe acompañar ese ritmo, y rápido».

En ese sentido, añadió que es fundamental «satisfacer toda la nueva demanda de electricidad con energía limpia, incluso la proveniente de los centros de datos que impulsan la revolución de la inteligencia artificial».

