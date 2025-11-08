Policía no cuenta como homicidio la muerte de Jessica Solís ocurrida en el Centro Histórico

Compartir

La Policía Nacional Civil (PNC), en su conteo diario, no catalogó como homicidio el asesinato ocurrido el jueves en el Centro Histórico de San Salvador, ya que el disparo que le quitó la vida a Jessica Solís, “fue accidental” y “no intencional”. El soldado, autor del hecho, sería procesado por homicidio culposo.

En horas de la tarde del jueves se dio a conocer sobre un homicidio en la avenida Cuscatlán, frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, la misma Policía Nacional Civil lo confirmó a las 2 de la tarde, sin brindar mayores detalles. Fueron las personas que transitaban en la zona las que dieron las primeras hipótesis, una de ellas es que a un soldado de la Fuerza Armada se le habría escapado un disparo que lastimosamente impactó en el cuerpo de una mujer que transitaba en la zona.

La PNC informó sobre el hecho a las 2:24 de la tarde del jueves y fue hasta las 11:30 de la noche que presentó al soldado ante la opinión pública; es decir, tardó 9 horas en presentarlo, a pesar de que tenía suficiente evidencia para analizar y dar el nombre antes de lo estipulado. En la zona, hay vastas cámaras y es vía pública, a parte de los cientos de agentes de seguridad que se encuentran destacados en la zona.

“Tras haber concluido las pericias e interrogatorios correspondientes, informamos a la población lo siguiente: un soldado de la Fuerza Armada, identificado como Derman Fernando Jorge Benítez y destacado en el Centro Histórico, accionó accidentalmente su arma de fuego, impactando a la víctima y ocasionándole la muerte de manera inmediata”. “Lamentamos profundamente este hecho y expresamos nuestras condolencias a la familia de la víctima”, escribió la PNC.

La víctima fue identificada como Jessica Amanda Solís Castro, quien era originaria de Nueva Concepción, Chalatenango.

Según la Policía Nacional Civil, el soldado fue detenido y confesó lo sucedido. “Será procesado por el delito de homicidio culposo”, informó la institución en sus redes sociales; sin embargo, el homicidio no fue registrado como tal, solamente se contabilizó otro homicidio ocurrido en Tamanique, La Libertad Costa.

“Finalizamos el jueves 06 de noviembre, con 1 homicidio en el país. Los responsables ya fueron capturados. El hecho ocurrido en San Salvador Centro fue un accidente, no califica como homicidio intencional”, destacó la PNC.

En los comentarios de esa publicación la opinión de los usuarios fue que la PNC maquilla las cifras a conveniencia porque descartó el homicidio. “Qué descaro. Claro que la muerte de la mujer en el Centro Histórico califica como un homicidio, es un homicidio culposo. Que ustedes quieran manipular y maquillar sus ´cuentas´ de homicidios es otra cosa”, opinó un usuario.

“Una persona fue asesinada, una persona que no disfrutará su vida y una familia con un dolor. Eso es lo que no se puede negar. Llámenlo como quieran para mantener su narrativa”. “Son un chiste, unos mentirosos, y parecen niños jugando al decir «no cuenta» como que si fue un gol”. “Bueno, ya está, ahora ya ni siquiera importan las vidas humanas…. accidente es ir caminando por la calle, tropezar y caer, esto más bien fue una irresponsabilidad, pero nada, solo somos un número mas….”escribieron otros usuarios. Este medio no modificó los errores ortográficos o de gramática de las opiniones para que sean leídos tal cual se publicaron.

Por supuesto, que hubo otras opiniones justificando el no conteo de este homicidio. “Las cifras de homicidios publicadas por la PNC reflejan únicamente los casos intencionales, donde se demuestra que el responsable actuó con dolo. Los hechos accidentales o sin intención de matar no se incluyen dentro de esta categoría, ya que legalmente no califican como homicidio doloso”, escribió una usuaria.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que daría una compensación económica por $200 mil. “Ante el hecho ocurrido, en el que un soldado de nuestra institución accionó de manera accidental su arma de fuego, causando la pérdida de una vida, queremos expresar lo siguiente: Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso”, dijo la FAES.

“Sabemos que no hay manera de aliviar lo sucedido, ni llenar el vacío que deja un ser querido. Reconocemos el impacto humano y emocional que este suceso provoca. Por ello, y como muestra de solidaridad y responsabilidad, se entregará a la familia una compensación de $200,000, con el fin de brindar ayuda en medio de esta difícil situación”, destacó la FAES.

En ese sentido, la FAES informó que está en la disposición para acompañarlos a la familia y “dar el apoyo necesario”, de la misma manera, la institución castrense destacó que colaborarán con la Policía Nacional Civil para esclarecer este hecho.

Con el Gobierno de Bukele, los agentes militares han tomado mayor presencia en espacios públicos, ya que ayudan a la PNC con tareas de seguridad pública, por lo que, la presencia de soldados en los territorios es más notoria.

