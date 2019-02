»

“Es necesario que los miembros del COENA sean personas integras”: Gerardo [email protected] El ex precandidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Gerardo Awad manifestó que el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) “debe ser conformado por personas íntegras para que el partido de derecha recupere la credibilidad de la población”. El aspirante a la presidencia del COENA afirmó que “se necesitan personas que sean empresarios o pertenezcan al sector laboral, para que no dependan de salario del partido para poder sobrevivir”. “Estoy informando oficialmente mi interés en participar por la presidencia del COENA y, además, presento ya, parte de mi equipo de trabajo…, personas confiables que están dispuestas a trabajar y servir al país en busca de solucionar realmente las problemáticas que vivimos”, dijo Awad. El joven político de derecha enfatizó en que “el COENA debe renovarse por completo y bajo la premisa de no aceptar a ninguna persona que ostente o haya ostentado un cargo público, como diputados, alcaldes, concejales, ministros o expresidentes de la República”. De cara a la derrota las elecciones presidenciales del 3 de febrero, la semana pasada el presidente del COENA, Mauricio Interiano, anunció que adelantarán las elecciones internas del partido para elegir nueva junta directiva. También aseguró que toda la actual dirigencia tricolor no participará en las internas y que el mismo pone a disposición su cargo en la presidencia del COENA. Según los últimos datos, en estas elecciones con el candidato Carlos Calleja, ARENA perdió cerca de 657 mil 725 voto con respecto al año 2014 y 22 mil 925 votos respecto a las legislativas de 2018.