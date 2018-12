Entrevista a Eduardo Guillot, historiador español del Rock

Rodrigo Colorado,

Antropólogo

www.rodrigocolorado.com

Tengo el placer de entrevistar al periodista cultural, historiador del rock y cineasta español Eduardo Guillot. Nuestro entrevistado ha trabajado con los medios de comunicación escrito de España: Rockdelux (www.rockdelux.com), EfeEme (www.efeeme.com), ambos espacios son Diarios escritos y digitales que trabajan con los géneros del Rock y el Pop, para su difusión en España. Es autor de numerosas publicaciones musicales como la Historia del Rock, monografías de los Ramones, Tratamiento de shock e Iggy Pop. En el oficio del terreno cinematográfico, ha publicado varios libros dedicados al género de terror, y ha trabajado durante varios años para el Festival Cinema Jove y para la Filmoteca Valenciana. En 2008 coordina ¡Rock, acción! Ensayos sobre cine y música popular. Ha sido jurado del Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona In-Edit Beefeater y actualmente dirige Foc Cinema (Castellón) y colabora en el festival Abycine (Albacete), ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Costa Rica 2017.

En este año 2018, fue el director de la programación de La Mostra de Valencia Cine del Mediterráneo, los días 18 al 28 de octubre. La agencia de noticias Europa Press, entrevisto a Eduardo Guillot, en el contexto del festival de cine de Valencia, el cineasta comento que “hay un cine mediterráneo que está teniendo eco internacional” y ha asegurado que en los países de la cuenca mediterránea “hay producción y material más que suficiente” para celebrar este festival.

P- Es un gusto entrevistarte en estos momentos, en El Salvador, ¿cómo fue tu experiencia en el Festival de Cine La Mostra de Valencia? y ¿qué película fue importante para ti?

R- Antes de iniciar te comento, conozco la producción cinematográfica salvadoreña, ya que el año pasado estuve como jurado del Festival Internacional de Cine de Costa Rica y se presentó una producción salvadoreña, la película era “El puma de Quelepa” de Victor Ruano. Con referente a la Mostra de Cine de Valencia, los invitados están contentos. Había una película egipcia, de Libia, que me llamo la atención, precisamente de estos países de esta área geográfica fueron las películas que se presentaron en el festival d, había una película de nombre egipcio, el cual es Sheikh Jackson, trata de un clérigo musulmán que entra en crisis de fe a partir de la muerte de Michel Jackson, porque era su ídolo desde adolescencia, eso le hace replantearse su relación con su padre, con la fe y su entorno.

P-¿Desde qué año te dedicas a escribir historia del Rock?

R-Bueno no recuerdo, lo que sucede que ese libro era una guía del Rock, la editorial, sin consultarme le pone el nombre al libro “Historia del Rock”, ya hace 22 años, porque les pareció mejor. Bueno escribiendo sobre la historia del rock, propiamente estoy desde la segunda mitad de la década de los ochentas.

P-¿Qué grupos de rock son importantes para la historia del Rock?

R-Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Beatles, The Who, Rolling Stones hasta el rock alternativo de los noventa.

P-¿Es el Rock contracultura?

R-Buena pregunta, ahhh, yo creo que nos gusta pensar que es una contracultura, que es rebelde, pero ha tenido contradicciones, ha sido contracultura en muy contadas ocasiones de su historia, se ha visto neutralizado de manera muy rápida por parte de la industria, porque no hay que olvidar, lo que pasa en el cine, el rock es arte, pero también es negocio, por lo tanto, que cuando, cuando una expresión contracultural, la industria se da cuenta la absorbe, la vampiriza y la hace rentable, evidentemente, la despoja de todo elemento contracultural, para convertirla en producto para seguirla vendiendo, eso paso con el Rock and Roll, a los 15 minutos que existiera el movimiento hippie, el punk, hip hop, rap, la música electrónica, evidenciaba que podían plantearse una forma de vida alternativa diferente al sistema de mirar a la cultura, esos son chispazos de la historia. Porque al final el Rock nace en un momento de la historia americana de la posguerra, en pleno auge de la sociedad capitalista, nace como un bien de consumo, el Rock and Roll ha formado parte de la industria de la cultura.

P-¿Qué etapa de la historia musical de los Beatles aportó al Rock?

R- Los Beatles es de los nombres fundamentales de la historia del Rock, hay quienes dirían que sería del género Pop, pero yo cuando he escrito y he hablado de la historia del Rock, por ejemplo, en el libro “Sueños eléctricos” es un libro sobre 50 películas relacionadas con la cultura Rock, me refiero en un sentido más amplio, no solo con en el Rock and Roll de los años cincuenta, yo cuando hablo de cultura Rock, me refiero a una cultura juvenil donde evidentemente se incluye al pop y otras manifestaciones musicales, en ese sentido los Beatles asimilan la herencia musical del Rock and Roll que viene de Estados Unidos, de la mezcla del Blues y el Country, Chuck Berry, etc. Pero también asimilan la tradición de Inglaterra, por ejemplo, de esa unión de dos tradiciones, los Beatles, hacen parir el Pop, que lleva al Rock and Roll a otro estadio, ya que el Rock and Roll en Estados Unidos había sido un fenómeno de masas, pero los Beatles son conocidos en Inglaterra como a nivel mundial, fruto de la historia del Rock and Roll, si te fijas no hemos pasado un siglo, estamos hablando de un mundo radicalmente.

P-¿Qué es el Punk?

R-Es uno de esos salpullidos, que decía antes, esos momentos en que la gente joven que le gusta la música popular decide que no le gusta lo que está escuchando, quiere cambiarlo a través de la música. Creo que el Punk es importante en la historia del rock y en los movimientos juveniles, porque supone un intento de ruptura, que hoy en día tenemos mucha herencia, buscar más conexión con el público que con la técnica, creo que revoluciona la música popular de su época. Esta experiencia tiene que ver mucho porque nosotros los historiadores del rock tenemos una edad más o menos parecida, porque para nosotros es el movimiento. Como me dijo en una Joe Strummer de los Clash, cuando le pregunte ¿el punk ha sido una revolución musical?, me dijo que en absoluto, que después del punk había estado el Hip Hop, una revolución musical mucho más importante, porque fue racial y que después había llegado la electrónica. Yo considero que la misma situación pasa con el Rap y el Reguetón, podemos discutir muchas cosas sobre estos géneros musicales, pero han puesto a la gente joven de su lado y están moviendo a masas en un sentido muy concreto, por eso creo que hemos asociado al Punk a muchas leyendas, porque nos conviene que haya muchas revoluciones y por qué nos gusta escribirlas, por ejemplo otras leyendas que hay es que se ha dicho que el Punk le había abierto las puertas a la mujeres, pero no quiere decir que les abriera las puertas el Punk a las mujeres, porque el 100 % de los directores eran hombres, el 100 % de los promotores eran hombres, el acceso de la mujer al rock no es solo que pueda subir a un escenario a cantar, sino que pueda fundar una empresa musical, que pueda ser mánager, hubo algunos casos, pero esto es más bien la historiografía que nos han vendido.

P-¿Cómo consideras que se debe abordar la historia del Rock?

R-Cuando hablamos del Rock en los setentas en Nueva York, pues encontramos que se comienza a hablar de los Ramones, de Blondie, son grupos que pondrían en marcha el Punk, aunque después aparecen en Inglaterra los Sex Pistols.

Pero en esta época Nueva York, estaba funcionando a toda máquina, la discoteca de Estudio 64, era un templo de la música disco, era música popular, mientras en el Bronx, estaba apareciendo el Hip Hop. El epicentro de la Salsa, estaba en Nueva York, todo esto estaba apareciendo en esta ciudad de los Estados Unidos, todo estaba pasando a la vez, es de preguntarse ¿Por qué la población negra estaba escuchando el Hip Hop?, ¡cómo no vamos a hablar del contexto! Es importante, ¿Por qué en Inglaterra el Punk fue escuchado por los jóvenes?, había jóvenes en el paro, huelgas, jóvenes sin futuro, sin trabajo, ojo estaban gobernando los laboristas (progresistas), la señora Margaret Thatcher (conservadora) es años después.

P-Nos puedes describir a los siguientes grupos de Rock: Pink Floyd, Queen, Iron Maiden, Ac Dc y Nirvana.

R-Pink Floyd es un tópico, solo me interesan cuando Syd Barrett es el líder del grupo, posteriormente hicieron carrera importante con el disco The Dark Side of The Moon, pero yo creo que se vuelven un mastodonte, de hecho, The Wall, tiene mucho que transcender, se aleja del género Rock, creo que se aleja propiamente de este género. En el caso de Queen es imprescindible, hee, me caen simpáticos, creo que llevan haciendo toda la vida las mismas tres canciones, tienen una raíz en el Blues eléctrico, caso contrario con Ac Dc, se han mantenido en el género Rock, y es uno de los grupos con dignidad, en el caso de Nirvana, fue un buen grupo, no de su generación, hay más, pero fueron importantes, porque trascendieron con el disco de Nevermind, pero este éxito no se puede entender sin la producción del Hardcore de los ochentas, para que apareciera en la escena el Rock Alternativo, el cual genero circuito en la gente, Nirvana tuvo la mala suerte que una Empresa Multinacional como DGC Records lo hizo masivo a nivel mundial, pero no pudo soportar ese salto a la fama. Yo tuve la suerte de ver a Nirvana en vivo, pero en un momento en que Kurt Cobain estaba no en su mejor momento, ni el espacio estaba adecuado, ya es histórico, porque no tenemos la oportunidad de verlos en la actualidad, de todos estos grupos él que no me parece como género Rock es Queen.

P-¿Cómo periodista cultural e historiador del Rock, qué opinión tiene sobre los Grupos de Rock Español Barón Rojo y Héroes del Silencio? En El Salvador aún son escuchados.

R- Mirá Barón Rojo es de los primeros grupos del Rock Duro, Heavy Metal Español, creo que, a finales de los setentas, siguen tocando, este año lo hicieron en Valencia, justamente donde yo vivo, reconozco que en lo suyo eran un grupo capaz, pues bueno se ha dado una trayectoria de respeto, llegaron a tener la gloria de cantar en inglés, pero no lo hicieron por principios. En el caso de Héroes del Silencio, es un grupo pretencioso, del género Rock en español y no del Rock Español, me refiero a que extendiéndose a todo el Rock en Español, es un grupo que siempre me dio risa, tenía una letra rimbombante, buscaba mucho la Épica, son un grupo pretencioso, por ejemplo Enrique Bunbury comenzó a imitar a Jim Morisson (The Doors), en España tuvieron mucho éxito, en Alemania y sé que en Latinoamérica, de hecho, Bunbury ha hecho discos para Latinoamérica, con México, mucha gente dice que era un grupo de Rock duro, no aportaron casi nada, eran operísticos, no me gustó mucho, luego Bunbury encontró un camino con géneros hispanos.

P- ¿El Rock es Revolución o Contrarrevolución?

R- Sintiéndolo mucho quiero decir que es contrarrevolución, hombre no me voy a poner como muchas personas de Europa Este, cuando dijeron que el Rock fue uno de los contaminantes del sistema capitalista, pero algo de razón tienen con esto, el Rock and Rock ha representado los intereses de la sociedad de consumo por ejemplo Chuck Berry era un negro que quería ser blanco, desde entonces el Rock and Roll ha promovido la sociedad de consumo, ha habido momentos distintos de la historia, como el movimiento Hippie, son cuestiones que se dan, por ejemplo por el valor que se le ha dado al movimiento Punk hemos desvalorizado al movimiento Hippie al final el Punk no estaba reivindicando más que un montón de cosas que los mismo Hippies reivindicaban, a pesar de que los Punk han estado en contra de los Hippies, se hablaba de independencia, de libertad creativa, los hippies la promovían, pero han quedado mal, ya que muchos que fueron representantes del movimiento hippie, terminaron formando parte de la administración de los grandes Bancos, de empresas o de partidos políticos, ya nadie les tiene confianza, abandonaron las revoluciones de los años sesentas.

Hay quienes dicen que de joven eres de izquierda y de adulto eres de derecha, yo no estoy de acuerdo en esto, se puede ser de izquierda toda la vida, pero si eres reaccionario de joven se puede ser tonto también, en España hay mucho joven reaccionario tonto.

P-¿Qué opinión tiene sobre la película de Queen?

R- Pienso que el guion lo sacaron de Wikipedia, sé que la voy a ver, estoy especializado en Cine de Rock, es algo que no me va a emocionar.

P- ¿Coméntanos sobre tu nuevo libro el Punk en Valencia?

R- El libro lo he realizado con la técnica de la historia oral, hablo del periodo de los setenta a finales de los ochenta de la historia del Punk de Valencia-España, es importante porque los protagonistas cuentan su historia, hablo de 20 grupos como máximo, esto es hacer justicia. La historia de este libro es pues la de un material que iba a convertirse en película, pero no tenía financiamiento, entonces lo decidí convertir en libro.

P- ¿Qué nos puedes decir del Rock Latinoamericano?

R- Como español te diría que tenemos una deuda con él, porque en España se ha ignorado o menospreciado, el primer Rock and Roll luego de la muerte del dictador Franco, lo trajeron a España Argentinos, por ejemplo, Moris, Ariel Rot, fueron de los primeros grupos en hacer música Rock moderna, más que los grupos españoles de los sesenta que eran conocidos por el Pop, influenciados por los Beatles, entonces por un lado tenemos una deuda muy grande, España se ha creído superior a Latinoamericana, a excepción en el tema cultural de la literatura, por ejemplo con el Boom de García Márquez, Cortázar, Carpentier, eran momentos culturales donde habían modas, pero en el género Rock en España ¿no se sabe quién es Soda Estéreo?, me parece increíble, es vergonzoso, no ha habido intercambio en la Industria del Mercado, ya no se diga con Caifanes, poquísima gente sabe de ellos, pero creo que tenemos una deuda muy importante, al final en España se conocen grupos de Rock como Mana, esta cosa no es muy importante, hay otros grupos más importantes. Mientras que hay grupos españoles que han ganado mucho dinero, hay músicos importantes en América Latina en el caso de Argentina esta Charlie García, uno de los grupos de mi vida son Los Fabulosos Cadillacs, siempre me han gustado este grupo como Mano Negra son herederos de The Clash, estos dos grupos son importantes.

P- ¿Qué consejos nos puedes dar a los salvadoreños que trabajamos en la divulgación de la industria musical?

R-Bueno no trabajar cortando y pegando, respecto a cómo entendemos a lo que vemos y escuchamos, creo que la clave es leer muchísimo, a partir de eso tendremos un buen criterio, no leer para informarnos sino para confrontar lo que estamos leyendo, para tener opinión propia, justificar lo que estudiamos, estas herramientas son el conocimiento, es no parar nunca, hay que estar al día, es complicado, pero es la única manera.

Nota de Rodrigo Colorado: Agradezco a nuestro amigo Eduardo Guillot (España), también por el apoyo prestado del Suplemento Tres Mil de Colatino, a mis lectores, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.

