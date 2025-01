Monseñor Rogelio Esquivel. Por Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

Marlon Chicas – El Tecleño Memorioso

En la vida espiritual de los tecleños a través de los tiempos, se cuenta con emblemáticos pastores de almas, que han dejado una huella imborrable en el corazón de quienes los conocieron, debido a sus obras, ejemplos, cercanía con la feligresía, así como su entrega al ministerio de la palabra, entre estas personalidades figura el expárroco de la Inmaculada Concepción de Santa Tecla, monseñor Rogelio Esquivel.

De acuerdo con citas de don Neto Rivas Gallont (+), en su libro “Santa Tecla su historia y sus Cuentos” se dice que monseñor Esquivel es hijo de un recordado abogado capitalino y de doña Carlota de Esquivel (+). El padre Rogelio vivió sus años de infancia y juventud en la ciudad de San Salvador, donde cursó su primaria y secundaria.

Posteriormente realizó sus estudios sacerdotales en el Instituto Católico de Toulouse, Francia, cursó la Teología en el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote, La Ceja, en Antioquia, Colombia y se ordenó el 11 de julio de 1970. A su regreso a El Salvador es nombrado director espiritual del Seminario Menor, años más tarde rector de este; fungió como vicerrector del Seminario Mayor San José de la Montaña, así como párroco de la misma.

En 1978, se trasladó a Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, fue asistente de tres parroquias: Epiphany (Epifanía), Good Sheperd (Buen Pastor), y Our Lady of the Divine Providence (Nuestra Señora de la Divina Providencia), adicionalmente a ello fue director espiritual del Seminario Regional Saint Vincent of Paul (San Vicente de Paúl) en Boytown Beach.

El padre Esquivel, sustituyó el 15 de abril de 1985, al padre Uberto Calderón (+), como párroco de Concepción, desde esa fecha comenzó un proceso de transformación en todo sentido, se iniciaron trabajos de restauración del templo; como la construcción en 1999 de una capilla de oración al Santísimo Sacramento.

Su labor de hacer una parroquia viva y comprometida con el evangelio se inició en 1987 con la implementación del Sistema Integral de la Nueva Evangelización (SINE), fue rector del Colegio Inmaculada Concepción, fundador de la Clínica Parroquial que continúa brindando servicio a miles de usuarios cada día, presidente del Tribunal Eclesiástico de Segunda Instancia para la Provincia de San Salvador, coordinador de 28 parroquias, miembro del Senado Presbiteral del Arzobispado, delegado del Comité Nacional para el Jubileo del Año 2000 y vicario foráneo de la Vicaría monseñor Tomás Miguel Pineda y Saldaña, de acuerdo con datos de don Ernesto Rivas Gallont.

Tuvo bajo su responsabilidad la reconstrucción del templo luego del Terremoto de 2001, fue secuestrado la noche del 12 de agosto de 2001 y liberado el lunes 27 del mismo mes, meses más tarde es nombrado monseñor por parte del Arzobispado de San Salvador, fue sustituido en 2016 por el presbítero Leopoldo Sosa Tolentino.