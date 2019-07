Entre derechos y retos a favor de la niñez en China Popular

Joaquín Salazar

Los padres no pueden castigar a sus hijos. “Aún hay matrimonio infantil en algunas etnias”, dijo Niu Shuaishuai representante del Centro de Protección a Menores de la República Popular China. La funcionaria asegura que los derechos de niños, niñas y adolescentes se garantizan por parte del Estado. No obstante reconoce que el país enfrenta retos como el matrimonio infantil, que en algunas etnias del gigante asiático mantienen, como tradiciones milenarias que se niegan a morir.

En los últimos años ha habido una evolución en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Asamblea del Pueblo ha promulgado leyes a favor de este sector poblacional, basados en las normativas internacionales, como la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, emitida por la ONU en 1979 y fue firmado por China en 1980.

En tal sentido se ha ido generando normativas para la protección de los menores, como la Ley de Educación Obligatoria emitida en 1986, que garantiza que los padres y el Estado están obligados a brindar la educación de los menores. Nueve años de educación es obligatorio, es decir, educación primaria, secundaria y el bachillerato. El 93.8 % de los niños, niñas en edad escolar se encuentran en la escuela, según datos de 2019.

“Está prohibido la violencia doméstica. Si un padre o madre es señalado de este hecho pierde la potestad de este menor. Se eliminan los derechos de cuido, que pasan a organismos gubernamentales. No se permite insultar ni pegar”, explicó la funcionaria.

El modernismo y la tradición familiar trabajan conjuntamente para garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Actualmente China tiene un fenómeno del que no puede salir, ya que con su política de “Hijo Único” que concluyó en el 2013, mantiene una generación que no quiere más de un hijo en su familia. Además de jóvenes que ahora no tienen interés en tener hijos, y sectores poblacionales que tienen la oportunidad de tener más hijos pero con ciertos riesgos de vida, debido a la pobreza o la falta de servicios básicos como la educación. Lo último ocurre más en sectores poco modernizado del gigante asiático, donde aún hay poco avance del desarrollo económico y social. Y se mantiene normas o leyes propios de las etnias (poblaciones originarias).

En las grandes ciudades como Beijing, capital de China, los niños, niñas y adolescentes viven en armonía se registran bajos niveles de violencia juvenil, como también no hay niveles de delincuencia ocasionada por las juventudes, tal como es el caso de los países de Centroamérica. Contrario a ello hay leyes que protegen y tratan a los jóvenes infractores. Contrario a ello hay una Ley de Prevención de la delincuencia juvenil la cual delimita acciones para prevenir la delincuencia desde este sector poblacional. Garantizando educación, salud, vivienda digna y lucha contra la pobreza. Sin embargo, entre la niñez y la adolescencia hay un tema que aún les preocupa a las autoridades Chinas y es la de delitos de violencia sexual, en perjuicio de menores. Actualmente hay normativas que tienen lineamientos de cómo proceder ante el acoso sexual o las violaciones sexuales en menores. No obstante desde los 14 años los jóvenes pueden ejercer su derecho a tener una vida sexual activa, con consentimiento. Dejando entrever que no hay ninguna inconveniencia entre una persona mayor de 18 años mantenga una relación con alguien menor de 18 y mayor de 14 años.

Sin embargo, un menor de edad chino no podrá casarse antes de los 21 años para las mujeres y 23 años para los hombres. Este dato no es válido para algunas etnias culturales chinas, que dentro de sus comunidades pueden casarse, pero no ante la Ley de China. “No es penado ni condenable casarse con una menor de edad”, afirmó la especialista. En el gigante asiático hay 56 etnias o grupos poblacionales originarios.

Pese a ello el Gobierno Chino hace esfuerzos para promover la defensa de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, para que tengan una vida plena, a través de la educación, la recreación y el sano esparcimiento entre todos los sectores poblacionales. Niu Shuaishuai reiteró que el país sigue enfrentando retos para garantizar los derechos infantiles, sobretodo en acciones precisas como el matrimonio infantil, que no es permitido en la legalidad, pero en la práctica se realiza. Tal como pasa en algunos países del mundo que lucha contra este mal que amenaza contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes.