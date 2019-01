Encuestas caen al vacío y Hugo se posiciona como favorito

Oscar Martínez

@DiarioCoLatino

Aunque el poder político, ideológico y sus instrumentos mediáticos de derecha tradicional y emergente intentaron en un primer momento, cada quien por su lado, colocar en la mente de la gente que Nayib y Calleja eran los preferidos en la contienda electoral presidencial, auxiliándose con encuestas y personajes especialistas en opinión pública, no lo lograron; pues las encuestas cayeron en el despeñadero del fracaso, al no poder ganar la voluntad de la gente; esos resultados de las encuestas desvanecidas como antesala del fracaso de la derecha, desequilibraron a los candidatos de ARENA y GANA, quienes en sus fantasías de ser presidente, incrementaron las mentiras, como asegurar que visitaron a miles y miles de alcaldes, la no asistencia al debate presidencial de ASDER aduciendo que transmitirían en tiempo real su plan de gobierno, que resultó ser todo un fraude, al ser una transmisión pregrabada y al quedar al descubierto un plan de gobierno carente de originalidad.

Así como el intento de cada uno de los candidatos de distanciarse de sus partidos GANA y ARENA, los convierte en personas no dignos de confianza, porque no hay una institucionalidad política que los respalde en sus acciones, todo eso puede llevar al electorado a una conclusión que son personas inescrupulosas que no les importa qué hacer para lograr lo que ambicionan. Esas conductas insensatas, sin principios, moral y ética no contribuyen de ninguna forma a la construcción de la democracia, transparencia, sistema político electoral y a una cultura de paz.

Esas ansias del poder formal del capital tradicional y emergente, desmoronaron el supuesto gane electoral en primera vuelta de Nayib y Calleja.

Dando paso a un nuevo escenario de triunfo electoral de la fórmula presidencial del FMLN, como resultado del trabajo territorial de Hugo y Karina en donde se escucha la voluntad de la gente que pide la derrota de ARENA y GANA, por la sencilla razón que comprendieron que ahora la gente pobre goza de una justicia social: gratuidad en la educación desde la primaria hasta la universitaria, los paquetes escolares, agrícolas, salud, pensión universal, entre otros beneficios de los programas sociales impulsados por los gobiernos del cambio.

Similar planteamiento tiene Carolina Carrillo, seguidora del Frente, que es indiferente de las encuestas, argumentando que en la actual coyuntura electoral se confrontan intereses económicos, políticos e ideológicos de las expresiones políticas electorales del poder dominante versus un proyecto popular cimentado en los intereses del pueblo.

Los efemelenistas consultados, afirman trabajar 7/24, porque tienen confianza en la fórmula presidencial del FMLN, Hugo y Karina, y del secretario general, Medardo González, quien ya lideró dos derrotas electorales a la maquinaria electoral de la derecha.

El trabajo territorial de la fórmula presidencial del FMLN, su diálogo con la gente para exponer su programa de gobierno, le valió para remontar y ubicarse en un lugar privilegiado para ganar sobre las dos derechas, desbaratando las afirmaciones de las encuestas y de los mismos candidatos presidenciales.

Hoy por hoy, la fórmula presidencial del FMLN, Hugo y Karina, rebasaron a Nayib y a Calleja, quienes podrán quedar empolvados con su derrota, si la dirección y la militancia del FMLN tensionan aún más su fuerza electoral.

Darío Sánchez, un experimentado veterano y lisiado de guerra, les dice a sus camaradas en una reunión que la situación del 3 de febrero es simple porque solo deben preguntarse si son millonarios y si lo son que voten por uno de los partidos derechistas y si son pobres que voten por el único proyecto de los pobres, el FMLN, para continuar con la justicia social, porque son ellos la fuerza de la gente en quienes se concretiza la justicia social de los gobiernos del FMLN.