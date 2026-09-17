Encuentran a hombre sin vida en Olocuilta

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Redacción Nacionales

@DairioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) encontró sin vida el cuerpo de un hombre en Olocuilta, La Paz Oeste; según información preliminar, la víctima habría consumido alcohol.

Las primeras investigaciones indican que la persona habría fallecido a causa de una intoxicación por el consumo de alcohol.

“Inspeccionamos escena de una persona fallecida en Olocuilta, La Paz Oeste. El cuerpo corresponde a un hombre de 46 años, que según información preliminar se encontraba en estado de ebriedad”, dijo la PNC a las 11:58 de la mañana de este miércoles.

La corporación policial enfatizó que equipos policiales se mantuvieron en la zona e investigan los hechos; además, la causa de la muerte “será determinada mediante la autopsia”. Hasta el cierre de esta nota, la PNC no había informado sobre la causa de muerte.

El cuerpo sin vida fue identificado como Nehemías Castillo Ruiz, quien fue encontrado en el interior de un vehículo en la calle vieja, que de San Salvador conduce a Zacatecoluca, en el cantón la Esperanza del distrito y municipio antes mencionado.

Según información de testigos en la escena, el hombre habría ingerido bebidas embriagantes con amigos y se habría quedado dormido en la parte trasera del carro, por lo que se deduce que se habría ahogado debido al estado en el que se encontraba.

En otro tipo de información, pero siempre relacionada con la PNC, en Corinto, Morazán Norte, la institución policial capturó a tres sujetos por agredir físicamente a otro hombre. Estos fueron identificados como: Óscar Armando Márquez González, de 31 años; Marvin Marcelino Alvarado Reyes, de 30 años, y Kelvin Josué Benítez Núñez, de 19 años, este último de nacionalidad hondureña.

Según la PNC, los detenidos bebían alcohol con la víctima y uno de ellos botó una botella, lo cual generó una discusión que terminó con la agresión. Todos serán remitidos por el delito de lesiones.

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