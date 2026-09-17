Condenan a pena perpetua a hombre por feminicidio agravado en Santa Ana

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Colaborador

El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana condenó a pena perpetua a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, tras declararlo responsable del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su vecina, identificada como J. C. R. C., de 32 años. Además, deberá pagar $15,000 en concepto de responsabilidad civil.

De acuerdo con las pruebas incorporadas al proceso, el hecho ocurrió el 3 de agosto de 2026, cuando Urbina García, después de consumir bebidas alcohólicas, llegó a la vivienda donde residía la víctima, ubicada en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en Santa Ana.

Según la acusación, el hombre ingresó sin autorización al inmueble y portaba un cuchillo. Al percatarse de su presencia, J. C. R. C. comenzó a pedir auxilio, momento en el que el ahora condenado la atacó y le provocó heridas profundas en el tórax y el cuello que causaron su muerte. Posteriormente, huyó del lugar.

Las investigaciones establecieron que Urbina García era vecino de la víctima y que durante varios meses había mostrado interés en ella. La negativa de la joven, según el proceso judicial, generó molestia en el acusado.

Horas después del feminicidio, Urbina García se presentó en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y manifestó que era la persona que las autoridades buscaban por el crimen. Ante ello, los agentes procedieron a detenerlo en flagrancia.

El Instituto de Medicina Legal determinó mediante la autopsia que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes. El médico forense también estableció que la víctima presentaba lesiones en los brazos, compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa ante la agresión.

Condenan a 16 años a hombre por agresión sexual contra su hija

En otro proceso, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 16 años de prisión a J. C. E. A., luego de declararlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada y continuada.

De acuerdo con la investigación y la declaración de la víctima, las agresiones ocurrieron a partir de 2018, en una residencia ubicada en el distrito de Tamanique, La Libertad Costa.

El condenado, quien era padre de la víctima, cometió las agresiones en múltiples ocasiones dentro del inmueble, durante el período en que ella tenía entre 5 y 7 años.

Tras valorar los elementos probatorios presentados durante la vista pública, el tribunal impuso la pena de 16 años de prisión y el pago de responsabilidad civil.

Debido a la naturaleza del delito y con el propósito de proteger la intimidad y dignidad de la víctima, el expediente judicial permanece bajo reserva total.

Organizaciones feministas han alertado recientemente sobre el incremento de violencia contra las mujeres y niñas, así como el registro de feminicidios.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) alertó que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se registraron 17 feminicidios en El Salvador. Del total de casos, el 59 % habría sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas, lo que evidencia la persistencia del machismo y la misoginia como factores asociados a la violencia feminicida.

En algunos de los casos se registraron antecedentes de violencia familiar o acoso. Para ORMUSA, estas conductas evidencian dinámicas de control, persecución y dominación por parte de potenciales feminicidas y resaltan la importancia de prestar atención a las manifestaciones previas de violencia y a aquellos comportamientos que pueden constituir señales de alerta ante una posible escalada de la violencia contra las mujeres.

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