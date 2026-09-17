Diputados abren paso al regreso del Cuerpo de Paz a El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior emitió dictamen favorable para que se ratifique el acuerdo entre los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos y reiniciar el programa del Cuerpo de Paz en El Salvador.

Este acuerdo fue firmado el 7 de septiembre de 2023. Dicho proyecto inició en el país en 1962, pero fue suspendido en dos ocasiones: en 1979, durante el conflicto armado, y en 2016, por la violencia social.

Cuerpos de Paz es una agencia federal independiente de Estados Unidos que envía voluntarios a trabajar en proyectos de desarrollo comunitario en más de 60 países. Su misión es promover la paz y la amistad mundial mediante cooperación en áreas como educación, salud, agricultura y desarrollo económico.

Según dijo el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, el instrumento busca fortalecer la cooperación y las relaciones entre ambas naciones, así como actualizar las reglas para el desarrollo de las actividades del Cuerpo de Paz en el país.

La firma del convenio generaría una serie de facilidades; entre ellas, exenciones tributarias, jurídicas, administrativas y migratorias para que los voluntarios estadounidenses y el personal del Cuerpo de Paz puedan desarrollar sus actividades en el territorio salvadoreño.

Se establecerían mecanismos de coordinación y definiría con claridad las responsabilidades de cada gobierno. Se dispondría de voluntarios capacitados para apoyar proyectos acordados y se fortalecerían las capacidades de instituciones y organizaciones salvadoreñas que participen en el programa.

El acuerdo estará vigente cuando ambos gobiernos comuniquen que han cumplido los procedimientos internos necesarios y se mantendrá hasta 90 días después de que cualquiera de las partes presente por escrito su decisión de terminarlo.

Que regrese esta agencia no significa un costo monetario para El Salvador, según informó Landaverde, ya que el Gobierno no pondrá fondos de contrapartidas. Solamente exoneraciones de impuestos.

Este dictamen pasará este jueves en la sesión plenaria ordinaria programada para las 9:30 de la mañana.

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