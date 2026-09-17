Sitrasalud: “No están reduciendo el tiempo de trabajo; al contrario, lo están aumentando”

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Colaborador

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de El Salvador (Sitrasalud), Silvia Navarrete, cuestionó la propuesta que analiza el Consejo Superior del Trabajo (CST) para redistribuir la jornada laboral en El Salvador y advirtió sobre posibles efectos en el pago de horas extraordinarias, vacaciones, maternidad y conciliación familiar.

El ministro de Trabajo y presidente del CST, Rolando Castro, ha explicado que entre las alternativas bajo análisis se encuentra una jornada de 11 horas durante cuatro días, con tres días de descanso, así como un esquema de cuatro días de trabajo y cuatro de descanso mediante turnos rotativos. El funcionario ha aclarado que todavía no existe una propuesta definitiva y que el tema se encuentra en discusión dentro del Consejo.

Navarrete sostuvo que la primera alternativa no representaría una reducción de la jornada laboral, sino una redistribución de las horas de trabajo. “La propuesta del ministro de Trabajo es que se trabajen 11 horas diarias durante cuatro días en la semana. Entonces, no están reduciendo el tiempo de trabajo, al contrario, lo están aumentando”, afirmó.

La dirigente sindical señaló que la legislación salvadoreña establece límites para la jornada ordinaria y contempla el pago adicional por el trabajo realizado fuera de ella. El artículo 89 del Código de Trabajo establece que la jornada ordinaria no puede exceder de ocho horas diarias ni de 44 horas semanales y que el trabajo extraordinario debe remunerarse con un recargo del 100 %.

En ese sentido, Navarrete consideró que ampliar la jornada diaria podría modificar la forma en que actualmente se reconocen las horas extraordinarias. “Al aumentar estas horas, el trabajador, además de perder esa conquista de las ocho horas laborales, pierde también el pago de horas extras”, afirmó.

Complicaciones en el transporte

La secretaria general de Sitrasalud también cuestionó las posibles consecuencias que tendría extender la jornada hasta horarios nocturnos. Explicó que los trabajadores podrían verse obligados a ingresar más temprano o salir más tarde de sus centros laborales, situación que generaría dificultades adicionales debido a las condiciones del transporte público.

“Si en este momento, y como ustedes ya lo mencionaban, le genera problema al trabajador llegar puntualmente a su centro de trabajo por el congestionamiento, por el mal servicio colectivo que hay en nuestro país, es un dolor de cabeza para los trabajadores poder llegar puntualmente a su lugar de trabajo”, expresó.

Navarrete agregó que una ampliación de la jornada al final del día podría dejar a algunos trabajadores fuera del horario habitual del transporte colectivo.

“Esto significa también que el trabajador puede salir incluso a una hora en la que ya no haya ni siquiera transporte colectivo, porque en muchos lugares el transporte colectivo deja de funcionar a las 7 de la noche, y si el trabajador sale a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, ¿cómo se va a trasladar a su casa?”, cuestionó.

Según la dirigente, esta situación también podría traducirse en mayores gastos para los trabajadores que dependen del transporte público.

“Esto podría generarle al trabajador más gasto en su transporte porque tendría que buscar la forma de llegar a su casa”, sostuvo al plantear que también debería discutirse si las empresas asumirían algún mecanismo de transporte para quienes laboren en horarios extendidos.

Repercusiones en la organización familiar

La representante sindical señaló además que una modificación de los horarios tendría repercusiones en la organización familiar. Explicó que muchos trabajadores deben trasladar a sus hijos a centros educativos antes de acudir a sus empleos o recogerlos al finalizar su jornada.

“Los padres antes de irse a su trabajo pasan dejando sus hijos al colegio. Y si se tiene que ir más temprano, ¿cómo van a poder pasar dejando sus hijos al colegio?”, planteó.

Añadió que una situación similar podría presentarse al momento de recoger a los menores, si la jornada termina más tarde.

Afectaciones a las vacaciones anuales

Navarrete también expresó preocupación por los efectos que una redistribución de los días laborales podría tener sobre otros derechos establecidos en la legislación laboral.

“Por otra parte, vienen también otras regulaciones que están en el código de trabajo y que igual se verían afectadas”, afirmó.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran las vacaciones anuales. La dirigente sostuvo que, bajo un esquema en el que se reduzcan los días trabajados cada semana, sería necesario revisar cómo se contabilizarán los períodos requeridos para acceder a este derecho.

“Si ahí le restamos un día a cada semana, no se logran estos días laborados para poder gozar de su vacación anual”, señaló.

Licencias por maternidad

Asimismo, manifestó preocupación por las implicaciones que un nuevo esquema podría tener para las trabajadoras en relación con las licencias por maternidad y las cotizaciones correspondientes. “Igualmente en el caso de las mujeres, es también preocupante para las mujeres, porque las mujeres deben de tener 12 semanas cotizadas para poder tener derecho a la licencia por maternidad”, afirmó.

Navarrete sostuvo que, al modificar la cantidad de días laborados por semana, deberían analizarse también las consecuencias sobre las cotizaciones y las condiciones necesarias para acceder a las prestaciones correspondientes.

La discusión sobre la modernización de los horarios laborales continúa en el CST, donde participan representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. El Ministerio de Trabajo ha señalado que cualquier eventual modificación deberá ser sometida a un proceso de consulta y análisis y que, actualmente, no existe una medida oficial aprobada.

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