En libertad Lula da Silva

TelesurTv / RT / AFP

El ex presidente de Brasil, Inazio Lula da Silva, salió de la cárcel el viernes luego que el juez Danilo Pereira, que lleva el caso del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizara su liberación y que su defensa hiciera la solicitud ante la Justicia Federal de Curitiba, tras la anulación de prisión en segunda instancia dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El juez de ejecución de penas determinó que ya «no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia».

El anuncio fue recibido con gritos de «Lula, guerrero del pueblo brasilero» por centenas de personas congregadas frente a la sede de la Policía Federal donde el exmandatario (2003-2010) purga su pena.

Vestido todo de negro, Lula ha sido recibido entre abrazos por sus familiares y una multitud de simpatizantes ataviados con camisetas rojas, símbolo del Partido de los Trabajadores (PT), que esperan que diga algunas palabras. Cánticos, petardos y una marea de banderas, muchas con las fotos del petista, dan la bienvenida al líder.

«Queridos compañeros y queridas compañeras, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy estaría aquí», ha asegurado Lula tras abandonar la prisión.

«Quiero que todos sepan que [el exjuez Sérgio] Moro no encarceló a un hombre. Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan», ha defendido ante cientos de simpatizantes.

«»Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia.Trabajaron para criminalizar a la izquierda, al PT (Partido de los Trabajadores) y a Lula», denunció el exmandatario ante los militantes que se concentraron a la salida de la cárcel de Curitiba para celebrar su libertad.

«Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos no sigan entregado el país, quiero mostrar en lado mentiroso» de las instituciones judiciales que «trabajan para criminalizar a la izquierda», dijo Lula, de 74 años, ante centenares de fervorosos partidarios.

«No pensé que hoy podría estar aquí hablando con hombres y mujeres que durante 580 días gritaron ‘buenos días, Lula’, gritaron ‘buenas noches, Lula’ sin importar si lloviendo, sin importar que hiciese 40 grados, sin importar estar a cero grados», dijo a los militantes.

«Vosotros sois el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir la maldad y la brutalidad que un lado del Estado brasileño ha hecho conmigo y con la democracia brasileña», añadió.

El jueves por seis votos a cinco, en un cambio de la jurisprudencia de 2016, los jueces del STF decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.

Corresponde ahora a la jueza local Carolina Lebbos analizar el instrumento legal y ordenar la liberación de Lula, lo que podría ocurrir este mismo viernes.

Lula permaneció en prisión desde el 7 de abril de 2018, tras un juicio que ha sido considerado una persecución judicial en su contra para impedir su postulación como candidato presidencial.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió una condena de ocho años y 10 meses por su supuesta corrupción y lavado de dinero en la operación lava Jato.

La defensa ha retirado que la detención del exmandatario es incompatible con la ley y con la Constitución de Brasil.

Está previsto que viaje a su residencia en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en un avión fletado por el Partido de los Trabajadores (PT). Según el diario la Folha de S. Paulo, la idea es que descanse hasta el domingo, cuando realizará un acto en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, donde habló por última vez antes de entrar en prisión.

«Creo que habrá justicia en este país siempre y cuando las personas se den cuenta de que la mentira no puede prevalecer», dijo Lula en reciente entrevista en exclusiva con RT.

«Y que el Tribunal Supremo de Brasil, como institución garante de nuestra Constitución, permita que las cosas vuelvan a funcionar normalmente y no dejará que la mentira prevalezca sobre la verdad», vaticinó.

El líder del PT siempre ha negado las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Esta tesis cobró fuerza cuando el pasado verano, el portal The Intercept Brasil filtró unas conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que ponen en duda su imparcialidad.

La decisión del STF ha supuesto un duro golpe para el ministro de Justicia, Sergio Moro, que estuvo al frente como exjuez en la mayoría de los juicios de la operación anticorrupción de Lava Jato, entre ellos el de Lula.

La medida también afecta a unos 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en la Operación anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La Justicia analizará caso por caso después de que los abogados de cada preso pida la correspondiente revisión.

Según datos del Ministerio Público Federal (MPF), recogidos por la prensa local, hay 74 presos de la Lava Jato en Paraná con condenas en segunda instancia y 38 de ellos podrían tener algún beneficio por la decisión del STF.

Primeros saludos

Venezuela

«El pueblo venezolano está feliz y saluda la libertad del hermano Lula. ¡Qué viva Brasil!, ¡Qué viva Lula!, ¡Qué viva la unión de nuestra América!», expresó Maduro durante una cadena obligatoria de radio y televisión en la que transmitió imágenes de la salida de la cárcel de Lula.

«Verdaderamente es muy emocionante ver a Lula en la calle, Lula es el gran líder de Brasil y es un gran líder de América larina y el Caribe», afirmó Maduro durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores.

Argentina

“Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución”, con esa frase el presidente electo Alberto Fernández saludó al liberado Luiz Inácio Da Silva de la cárcel de Curitiba en donde se encontraba preso desde abril de 2018.

A través de un mensaje en Twitter del referente del Frente de Todos celebró la libertad del exmandatario de Brasil y consideró que “su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre”.

Al saludo de Alberto Fernández también se sumó la vicepresidente electa, Cristina Fernández de Kirchner. “Cesa una de las aberraciones más grandes del lawfare en Latinoamérica”, lanzó la actual senadora nacional también desde su cuenta en la red social del pajarito.

Cuba

Cuba «celebra» la liberación del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien salió este viernes de la cárcel tras «580 días de injusto encarcelamiento», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

«El pueblo de Cuba celebra la libertad de Lula, tras 580 días de injusto encarcelamiento. #LulaLibre», tuiteó la cancillería cubana, mientras que el diario oficial Granma destacó que, al salir de prisión, el líder histórico de la izquierda «agradeció a todas las personas que lucharon por su libertad».