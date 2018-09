En el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL – CIDEP –

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, esta es una campaña multinacional cuyo objetivo es crear conciencia a cerca de la prevención del embarazo no planificado a través de métodos anticonceptivos eficaces y seguros, y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes que ocurren a nivel mundial.

El Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes se enfoca en educar a las y los jóvenes a cerca de las opciones anticonceptivas para permitirles tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre cuándo y cuántos hijos tener.

Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo no planificado en la adolescencia. Estos embarazos están vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales que van desde la falta de información y reconocimiento sobre el derecho a elegir, la falta de educación sexual integral en las escuelas, las representaciones estereotipadas de los roles de mujeres y varones y que invisibilizan las disidencias sexuales; el abuso y la violencia sexual, hasta las dificultades para el acceso a los servicios de salud y/o la interrupción legal del embarazo.

En la región, unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo.

CIDEP, como una institución que trabaja por el derecho humano a la educación, considera importante que la educación sexual y reproductiva con enfoque de derechos sea impartida en los centros de estudio, pero igualmente en el hogar, ya que es desde aquí donde las y los adolescentes se concientizarán.

Solo con la prevención desde la educación se podrán minimizar los grandes índices de embarazos en adolescentes, solo a través de la información correcta y el acceso oportuno podemos generar mayor conciencia para que cada vez sean menos los casos de embarazos no deseados, para que hombres y mujeres adolescentes entiendan el funcionamiento de los anticonceptivos y tengan la posibilidad de elegir entre varios métodos y que se sientan cómodos con el método que decidan utilizar de cara a planificar su proyecto de vida de manera responsable y consciente.