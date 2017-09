Empresarios le apuestan a modernizar el transporte público con la compra de nuevas unidades

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante el quinto foro nacional de transporte y rueda de negocios, empresarios de este rubro analizaron la posibilidad de seguir mejorando el servicio con la compra de nuevas unidades, las cuales son cero kilómetros, aire acondicionado y rampas para discapacitados.

Eduardo Mendoza, directivo de Sipago y SITRAMSS señaló que las diferentes rutas tienen la opción de modernizar la flota en un 35% con nuevas unidades, esto en base al acuerdo con el Gobierno. “Esto todas las rutas lo están haciendo en un porcentaje proporcional, que tiene que ser un 35% de la flota, la población necesita un mejor servicio de calidad y las rutas lo están cumpliendo con unidades nuevas que cobran 0.35 centavos de dólar, tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte”, sostuvo Mendoza.

Asimismo, dijo que dicha modernización en el transporte no es a base de aumentar 3 o 5 centavos a la tarifa del pasaje, sino implementando un sistema nuevo, que innova el sistema público de transporte con un servicio exclusivo. El incremento en la tarifa es porque con las unidades actuales, que es el 70%, no se puede brindar una calidad en el servicio, porque los autobuses no están en optimas condiciones, “en este nuevo servicio se está innovando, se está capacitando a los conductores, para que los usuarios tengan un servicio preferencial”, recalcó.

El directivo de Sipago indicó que la población acepta el nuevo sistema de transporte, pese al incremento de la tarifa, ya que es compensado con viajes cómodos y más seguros, pues los autobuses son nuevos, cuentan con aire acondicionado, acceso para personas con discapacidad, cámaras de video vigilancia, GPS y otros componentes de acceso universal. Según las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), 8 de cada 10 salvadoreños utilizan a diario el transporte público, el reto es generar espacios en el transporte seguro, cómodo, ordenado, amigable al medio ambiente y rápido, por lo cual es importante seguir implementando un sistema moderno, accesible, de calidad que permita resolver la movilidad de los usuarios.