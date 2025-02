Eliminación de la deuda política es una movida para concentrar el poder

Redacción Nacionales

Sobre el tema de la eliminación de la deuda política, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que es una movida más para concentrar el poder y afectar el pluralismo político”.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobaría la derogatoria del artículo 210 de la Constitución de la República, para eliminar el financiamiento que reciben los partidos políticos para financiar la campaña electoral.

Ortiz planteó que el tema de la deuda política hubiese sido importante debatirlo “en condiciones democráticas”. “El artículo 210 de la constitución lo que dice, es que este mecanismo está encaminado a promover su libertad e independencia de los partidos políticos y que la ley secundaria regulará lo referente”.

La legisladora recordó que la semana anterior su partido anunció la renuncia a la deuda política. “Renunciamos a esos $322 mil que nos corresponderían debido a los votos que se obtuvieron en la elección de Asamblea Legislativa y municipalidades en el 2024, y le decimos al Ministerio de Hacienda que esos más de $322 mil, que están en el fondo general, que permanezcan en el fondo general y sean destinados a escuelas de San Salvador y La Libertad”.

Claudia Ortiz sostuvo que el Gobierno y el oficialismo quitarán la deuda política, luego de haberla cobrado. “De hecho, Nuevas Ideas le correspondería alrededor de $27 millones en tema de deuda política y ahora que ya lo cobraron, vienen y lo van a quitar”.

“Entonces, ¿va a ver un financiamiento solo privado de la política?, aquí surgen preguntas, ¿va a seguir el partido oficialista en la misma lógica de no hacer público quiénes son sus donantes?, porque entonces, tenemos un problema. Hay un problema serio en el país si el partido que tiene todo el poder, que ha mostrado diferentes situaciones de conflictos de intereses, (no rinde cuentas)”, cuestionó la legisladora.

“La cuestión de fondo, no es quitar o no la deuda política, nosotros ya dijimos, ¿quieren quitarla?, hagámoslo, pero porqué no devuelven los $27 millones que han cobrado de deuda política”, instó Ortiz en el espacio de entrevista.

Este miércoles en la sesión plenaria ordinaria se aprobó la reforma constitucional a fin de derogar el artículo 210, siendo considerada por los diputados de oposición como inconstitucional.

