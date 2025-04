Eliminación de abstención en votación es irrelevante para el país: Claudia Ortiz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo en la entrevista de Radio YSKL que la reforma al RIAL para que se elimine las abstenciones en el sistema de votaciones “no es importante”, ya que la población salvadoreña no se verá beneficiada. La Asamblea, según dijo Ortiz, debe legislar en temas que afectan a la población para poder solucionarles.

La Asamblea Legislativa aprobó en esta semana una reforma al artículo 86 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para que en las votaciones solo se pueda “a favor” o “en contra”, es decir, se elimina “en abstención”.

“Honestamente, me parece una reforma intrascendente e irrelevante totalmente para los problemas que tiene el país. Mi voto fue a favor en el sentido que estamos en una situación que hay muchos temas en los que toca definirse; en lo personal yo no me siento preocupada por la reforma, creo que he sido una de las diputadas más coherente y consistentes con mis posiciones y quizá los que están preocupados son los que no tienen una posición bien definida”, sostuvo la legisladora en la entrevista radial.

Pero más allá de eso, “no es una reforma importante, ¿en qué le beneficia a la gente cambiar la forma de votación (del pleno)”, cuestionó Ortiz.

El tema de abstención, según dijo la legisladora, puede ser interpretado como un derecho, “de no sentar una posición porque no tiene suficiente información o porque no hay un consenso al interior de un partido porque la persona tiene algún tipo de conflicto de interés con el tema en cuestión y prefiere no asumir una posición, pero más allá de eso ¿en qué le beneficia a la población?”.

Ortiz enfatizó que existe una gran cantidad de temas que no se estudian como la economía, vivienda, educación, trabajo, etc. “Se les está dedicando tiempo a esto, que no me parece importante, porque no va a cambiar mayor cosa; yo creo que, los que puyan el botón van a seguir siendo puyabotones y su servidora va a seguir teniendo posiciones definidas los que no tienen posiciones definidas son ellos muchas veces”.

La legisladora recalcó que ha propuesto que se le pida al Ejecutivo un informe sobre cuándo se revisará el salario mínimo, “el salario mínimo, según el Código de Trabajo, dice que hay que revisarlo cada tres años y en todos los lugares que vamos, la gente nos pregunta sobre cuándo se revisará salario mínimo”.

Sin embargo, estas como otras propuestas que no son discutidas en la Asamblea Legislativa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...