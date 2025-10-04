EL VÍDEO QUE DEBERÍA AVERGONZAR AL DICTADOR Y ENMUDECER A SUS FANÁTICOS

Compartir

Por David Alfaro

04/10/2025

El video de un grupo de niños salvadoreños en el occidente del país, saltando sobre una peligrosa correntada para llegar a la escuela, llegó a DOS MILLONES de visualizaciones. La escena es breve, pero demoledora: niños con mochilas a la espalda, arriesgando la vida para cruzar una calle rural convertida en peligrosa correntada por las lluvias. No hay ayuda, no hay autoridades que resguarden el paso, no hay Estado ni gobierno.

La indignación en redes fue inmediata, pero no todos reaccionaron con empatía. Los fanáticos del dictador #Bukele inundaron mi publicación con insultos, asegurando, sin pruebas, que el vídeo era de Honduras o de Guatemala. Lo curioso es que incluso recurrieron a GROK, la inteligencia artificial de X (Twitter), para respaldar su versión… y la propia IA confirmó que el video era de El Salvador. Ninguno pudo demostrar lo contrario.

El hecho de que lo primero que se cuestione sea el origen del vídeo y no la tragedia de fondo, dice mucho sobre el clima político que vivimos: se prefiere negar la realidad antes que exigir soluciones.

Las imágenes han traspasado fronteras. Personas de otros países retuitearon el video y lanzaron duras críticas al dictador Bukele. Mientras afuera nos señalan por el abandono de nuestros niños, adentro se levantan cortinas de humo para desviar el debate hacia el lenguaje inclusivo o la xenofobia.

Ningún país que se llame a sí mismo “moderno y seguro” debería permitir que sus estudiantes crucen ríos crecidos. El verdadero escándalo no es el video viral ni la polémica en redes, sino que en pleno 2025 el acceso seguro a la escuela siga siendo un privilegio y no un derecho garantizado.

El salto de esos niños es también el salto de toda una nación sobre la indiferencia oficial. Lo mínimo que se les debe no son sólo calles seguras, sino un Estado que los proteja. Nacer y crecer con cariño, es una monumental farsa!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...