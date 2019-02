El Salvador y sus presidentes con buenas obras VI (1841-1999)

Héctor Mauricio Arce Gutiérrez

Palabras preliminares: antes de iniciar algo del periodo presidencial del Coronel José María Lemus, quien gobernó hasta 1960, creemos conveniente hacer relación a las protestas estudiantiles, profesionales, sindicales y del pueblo en general pues se sostenía la idea de que el candidato a Presidente era hondureño. El abogado Dr. Ramón Ávila Agacio se hizo cargo de la defensa gratuita y sostuvo que el candidato Lemus era salvadoreño. Siendo yo estudiante universitario de sexto curso en la UES me di cuenta en la Facultad de Derecho que se montaron varias mesas de discusión sobre dicha nacionalidad y todos concluyeron en que era hondureño, incluyendo entre los detractores al famoso Jurista Dr. José María Méndez. El Dr. Ávila Agacio, pues, no logró en su defensa demostrar lo contrario a lo que sostenían todos los grupos ya mencionados.

1. Del Dr. Ávila Agacio el colega y amigo Dr. Hernán Contreras Rodríguez ha escrito que el Dr. Ávila era “de malas palabras”; personalmente lo visité al Dr. Ávila en su Bufete del Edificio donde estaba el Banco de Comercio en esa época para solucionar el pago a que había sido condenada la aseguradora confederación del Canadá cuyo pleito yo había ganado, pues era una materia laboral y la parte contraria había sido el Dr. Ávila. Estando, pues, en su Bufete recibió una llamada telefónica en su despacho privado y contestó al que llamaba diciendo “estoy ocupado, no me estoy rascando los h… hijo de p… hablá a otra hora”, colgó el teléfono el Dr. Ávila y se empezó a carcajear, lo mismo que yo. Recuerdo que en el mismo edificio y en el mismo nivel tenían su Bufete los Drs. Enrique Borgo y Salvador Alemán Echeverría y sabían cómo era en su “lenguaje” el Dr. Ávila. Circulaba la especie de que la hermosa Doña Coralia Párraga de Lemus era la propietaria de la Ruta 29. No sabemos si Doña Coralia era pariente del Ing. Mauricio Párraga de Texas Instruments, calle a Soyapango, al oriente.

2. Después de la caída del Presidente Lemus asumió las riendas del gobierno en octubre de 1960 una junta de Gobierno integrada por los abogados Drs. René Fortín Magaña y Ricardo Falla Cáceres, el médico Dr. Fabio Castillo Figueroa y los militares Rubén Rosales, Miguel Ángel Castillo y César Yanes. A los 3 meses esa junta de Gobierno fue sustituida por un directorio cívico militar integrado por los Abogados Dr. J. Antonio Rodríguez Porth, Feliciano Avelar, Francisco Valiente y los militares Aníbal Portillo y Julio Adalberto Rivera.

El directorio entregó el Ejecutivo al abogado Dr. Eusebio Rodolfo Cordón en octubre de 1962, de quien no se tiene muchas noticias de sus buenas obras; aunque si fue gran “chero” de los medios de comunicación escritos especialmente Co-Latino.

3. El Coronel Julio Adalberto Rivera fue electo Presidente en 1962, ordenó construir la Colonia Atlacatl en S. S. y la Santa Lucía, en Soyapango; también en su administración y a nivel nacional se inauguró la TV Educativa siguiendo las ideas de la “Alianza para el Progreso” del Presidente John F. Kennedy y transformó el sistema de comunicaciones en ANTEL. Han dicho que ordenó fundar la Normal de San Andrés en La Libertad. Salió de la Presidencia en 1973.

En el gobierno del Presidente Rivera hubo una gran baja en el precio del arroz y por eso algunos grandes agricultores cambiaron de rumbo en sus siembras.