El Salvador: Sede del 18º Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta

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Por: Iván Escobar

Colaborador

«El Salvador se convertirá en el epicentro de la sabiduría ancestral al ser anfitrión del 18º Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta, un encuentro de profunda trascendencia para las comunidades, pueblos originarios y la memoria histórica de nuestras regiones», informó este fin de semana, el Consejo Anfitrión de este gran encuentro, y que por hoy es el responsable del cuido y acompañamiento de la Abuela Bastón.

«Septiembre de 2026 será histórico para nuestro territorio, nuestra identidad y cultura ancestral», expresaron los tatas y nanas que forman parte del equipo organizador del cierre del círculo sagrado que sesionará por primera vez en nuestro en El Salvador. «Y será en territorio Lenca, como lo ha pedido la gran Abuela Bastón», añadió Roberto Escamilla.

En este sentido se han llevado a cabo una serie de actividades desde septiembre de 2025 cuando los tatas y nanas salvadoreños recibieron de manos del Sagrado Círculo de Abuelas y Abuelos del Planeta, a la Abuela Bastón que desde entonces ha recorrido los territorios de nuestro país, visitando las comunidades indígenas, donde se ha reunido con líderes y lideresas, pobladores, organizaciones y personas que trabajan en la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios.

¿Qué es el Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios?

«Es un espacio de encuentro internacional que busca fomentar la filosofía ancestral y el cuidado de la Madre Tierra», destaca el Consejo Anfitrión de la décima octava edición de este encuentro. Esta inició en 2006, en el sur del continente, con el compromiso de emprender la unificación de las poblaciones ancestrales, para velar por el respeto de la gran madre tierra, representada en la Abuela Bastón, que por 18 años ha recorrido los pueblos y comunidades a lo largo y ancho del Abya Yala, incluso, ha estado en Europa, donde creado lazos de fraternidad, conocimientos y enseñanzas ancestrales con los pueblos del mundo.

«Este caminar comenzó en el año 2006, cuando las abuelas y abuelos sabios iniciaron su recorrido por los caminos de la gran madre, nuestra casa común, con el propósito de preservar el conocimiento originario y sembrar la conciencia ancestral», señalaron las autoridades ancestrales que dan seguimientos a este espacio y que han sido delegados como nueva generación de guías espirituales para dar continuidad a los principios y objetivos que se trazaron en un inicio en el Cusco, Perú; los abuelos fundadores del círculo.

Ahí se crearon tres varas: un bastón corredor, que representa la energía masculina; la Abuela Bastón, que representa la energía femenina; y la vara de autoridad, que representa la sabiduría de los pueblos. Estas tres varas han recorrido por casi 20 años, del último siglos, los territorios, reivindicando la espiritualidad de nuestras poblaciones ancestrales.

El tata Renato compartió, este fin de semana, que la Abuela Bastón decide a qué lugar ir en cada oportunidad, «y en el caso de El Salvador lo decidió hace dos años en 2024. Yo estaba en La Unión, en el lugar Espíritu de la Montaña, en Conchagua; cuando me la llevó la nana Josefina, que venía de Guatemala porque había recibido días atrás la vara en Argentina y el encuentro iba a ser en el vecino país de Guatemala; pero la abuela decidió estar aquí un año antes de que fuera recibida por nosotros para celebrar en esta oportunidad el gran encuentro».

Círculos de canto y danza

Es así que desde el año pasado la abuela ha visitado territorios en el occidente, en el oriente y en el centro de nuestro país para encontrarse con las comunidades indígenas con representantes de las mismas y comenzar a tejer lazos de fraternidad y, sobre todo, el gran momento para recibir a los pueblos.

El Consejo Anfitrión celebró por ello este fin de semana, en el Centro Cultural Cabezas de Jaguar una jornada de solidaridad de arte y cultura dedicado a la Abuela Bastón, en donde además artistas y emprendedores culturales ofrendaron su trabajo a la abuela en un ambiente de convivencia espiritual y amistad.

Entre las actividades programadas estaba una colecta solidaria para continuar recaudando fondos y poder realizar el encuentro como país sede, que será en el mes de septiembre, en el marco de el equinoccio de otoño.

Para este sábado se llevaron a cabo círculos de canto y círculos de danza como parte de las ofrendas a la abuela bastón, así como un círculo de la palabra en el cual los organizadores y responsables de las jornadas explicaron a los asistentes el objetivo del caminar de la Abuela Bastón, los esfuerzos encaminados a generar acciones positivas en la protección del medio ambiente, de la gran madre tierra, como hogar común de nuestros territorios; además, de poner en función el pensamiento ancestral de nuestras comunidades en favor de las nuevas generaciones.

«La Abuela Bastón del Círculo Sagrado de Abuelos y Abuelas del planeta tierra está ya en nuestro territorio como símbolo de la fuerza que despierta en Mesoamérica para la manifestación del nuevo tiempo y la nueva humanidad destacó Tania Molina, de Cabezas de Jaguar.

Artistas solidarios

El arte ha estado presente en todas las jornadas y eso lo agradecen los organizadores, que en cada encuentro artistas, artesanos y gestores culturales siguen acompañando su caminar y recibiendo a la Abuela Bastón; este fin de semana se dio a conocer que el artista plástico salvadoreño Álvaro Sermeño ha donado una pintura de su creación para rifar el próximo 25 de junio, como parte de los esfuerzos de recaudación de recursos que permitan desarrollar con éxito la actividad, aunque los responsables reiteraron que el fin primordial del encuentro es la espiritualidad y hermandad sobre lo material.

Los artistas locales que acompañaron este fin de semana fueron: Nawilía, La Cookies 503, Omar Romero, Moi, Llegó Loops quienes a través sus melodías y cantos, ofrendaron una gran tarde y noche a la Abuela Bastón, que compartieron con los asistentes.

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