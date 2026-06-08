Ángel Flores participa en Francia en Foro de Defensores de Derechos Humanos Ambientales

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Redacción Nacionales/MILPA

ESTRASBURGO, FRANCIA. Ángel Flores, junto a un grupo de salvadoreños integrantes de MILPA, participó en el pirmer Foro Europeo de Defensores de Derechos Humanos Ambientales, que reunió a más de 400 defensores del ambiente de todo el mundo, para debatir con “urgencia” proteger la vida y el trabajo de los activistas ecológicos.

Las organizaciones sociales, que integran además la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, mantuvieron reuniones estratégicas con las Relatoras de la ONU: Astrid Puentes, Relatora Especial para el Derecho Humano al Ambiente Sano, Limpio y Sostenible, y con Andrea Bolaños, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.

Ángel Flores externó, durante el Foro celebrado el 3 y 4 de junio en Estrasburgo, Francia, la preocupación como organizaciones defensoras de los territorios por la creciente ola de criminalización que sufren los defensores de la tierra en la región centroamericana.

Flores enfatizó, además, el deterioro de las garantías democráticas en El Salvador bajo el régimen autoritario del presidente Nayib Bukele.

“Como organización participante también de la Caravana de los Pueblos en Resistencia estamos acá para presentar nuestras demandas en las cuales se encuentra, que cese el etnocidio y el ecocidio en El Salvador a partir de iniciativas extractivas y no extractivas que están impulsando por parte de entidades gubernamentales para favorecer intereses empresariales en los ámbitos de turismo, el sector inmobiliario y también proyectos logísticos que están causando muerte en nuestros territorios”, Expresó Flores, desde Estrasburgo, la sede del Congreso.

Astrid Puentes, por su parte, en un vídeo compartido por MILPA, expreso: “Soy Astrid Puentes, Relatora del Derecho al Ambiente Sano de Naciones Unidas. Es un placer unirme aquí con todas las compañeras y compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, y les mando un saludo muy grande a todas las organizaciones y las personas que están participando en esta caravana, y les agradezco mucho el compartir conmigo todo su conocimiento y las conclusiones y recomendaciones del informe que tiene”.

Durante la reunión sostenida con la Relatora Especial de la ONU, las organizaciones que integran la Caravana Mesoamericana entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en la región con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

Además, se definieron entre las partes los mecanismos y acuerdos de seguimiento para atender los diferentes casos de vulneración de derechos humanos en la región mesoamericana vinculados al Derecho Humano al Ambiente, Sano, Limpio y Sostenible.

Desde la implantación del Régimen de Excepción en El Salvador, que supuestaemente era para combatir las pandillas, también se ha perseguido a ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos.

Varios defensores de derechos humanos están presos, entre ellos Ruth Eleonaro López, que lleva más de cien días en prisión, mientras que otros han sido obligados a autoexiliarse.

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