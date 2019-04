El Salvador se une al movimiento ¡Lula Libre!

Yaneth Estrada

@caricheop

Al igual que 37 países del mundo, El Salvador se unió a la campaña mundial para pedir por la libertad para Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil.

Una vez más cientos de voces, alrededor del mundo exigieron la liberación de Lula da Silva, quien fue encarcelado el 7 de abril del año pasado y condenado a 25 años por corrupción y lavado de dinero, aunque también está relacionado seis procesos más.

Para Mirna Perla, reconocida defensora de derechos humanos y ex magistrada de la CSJ en El Salvador, manifestó que este es un nuevo ataque del imperio norteamericano hacia los procesos democráticos, legítimos y la autodeterminación de los pueblos Latinoamericanos.

“Desde El Salvador estamos haciendo un acto solidaridad con el ex presidente de Brasil, condenando en un proceso amañado, en un Sistema Judicial que se prestó a los intereses del gran capital”, dijo.

Por los derechos sociales

Asimismo, la abogada consideró que Lula da Silva definitivamente no malversó fondos, sino que invirtió millones en salud, educación, agro y crecimiento sostenible, estos derechos sociales que para la derecha más retrógrada significa un robo porque no beneficia sus propios intereses, la expropiación de bienes del Estado con las privatizaciones, entonces no es inversión.

Perla agregó que con esta “dudosa” condena de Lula da Silva, fue eliminado de la contienda electoral para favorecer al dictador Jair Bolsonaro, envuelto en un pasado militar y con un discurso ultra derechista. Además, recalcó que lo sucedido en Brasil es parte de un ataque de Estados Unidos y el capitalismo en toda la América Latina y sus gobiernos progresistas que empezó con Honduras, siguió con Nicaragua, Brasil, Venezuela, Cuba y recientemente El Salvador.

Ubicados a un costado de Catedral Metropolitana, a la sombra de San Romero de América, varios representantes de movimientos sociales, estudiantes y representantes de derechos humanos expresaron con pancartas, himnos y expresiones artísticas su apoyoa Luis Ignacio Lula da Silva, el político de izquierda que siendo presidente de Brasil sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza extrema.