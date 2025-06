En El Salvador se está instaurando un modelo autoritario

Alma Vilches

El sociólogo y catedrático universitario de la Universidad de El Salvador, Walter Fagoaga, manifestó que en El Salvador se está deconstruyendo un modelo político, y construyendo otro, autoritario, donde la concentración del poder recae en el Ejecutivo.

Fagoaga dijo que tanto el que se está eliminado como el sustituto tiene características autoritarias. “Y es que, el hecho que sea un modelo nuevo, no significa que evolucione un modelo, en algunos casos puede ser una involución”, dijo el académico que citó con precisión a varios autores del pensamiento, desde filósofos hasta sociólogos, principalmente.

Fagoaga dijo que este modelo se construye bajo la justificante que el pueblo manda y es acompañado de un amplio voto popular, eso da las herramientas para la creación de un espacio político, donde se deconstruye la territorialidad del poder y se va dando la concentración de poder, dijo.

“Hay un viraje del modelo político, de la dirección del Estado hacia una concentración del poder desde el Órgano Ejecutivo, donde se asume que la solución a los grandes problemas del país descansa en ello”, reiteró en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Según el sociólogo, hay una tendencia en el mundo, no solo en El Salvador, a un “modelo de autocratismo liberal”, renunciado a la democracia liberal, que no ha satisfecho las aspiraciones de las sociedades que pedían democracias amplias, pero lo que han tenido han sido sistemas con paso de regímenes híbridos, como fue el país durante muchos años, es decir, los modelos autocráticos.

La autocracia es una estructura de poder bajo la visión autoritaria, donde se concentra el poder en un órgano de Estado, y este dirige todas las condiciones, el desarrollo y los proyectos políticos.

“La historia de Salvador ha sido una secuencia de ciclos evolutivos de regímenes y proyectos políticos, donde la mayor parte del tiempo han sido modelos autoritarios, con ciertas luces hacia sistemas democráticos, pero ningún ciclo político ha logrado una democracia sana, ni cuando fueron los Acuerdos de Paz fue capaz de superar esos regímenes”, aseguró.

El sociólogo consideró que construir democracia no es fácil como tampoco lo es gobernar. Lo que sí hay que destacar es que la democracia sustantiva está relacionada con el pluralismo, la participación de la sociedad civil, el respeto al Estado de derecho, la tolerancia, libertad de expresión y la institucionalidad, velar por los Derechos Humanos, el pluralismo, respeto a las minorías y todas las condiciones humanas.

“La democracia no solamente es el poder del pueblo, es la construcción de un sistema, donde hacer coexistir las tres formas benignas del poder, el Ejecutivo emula la monarquía, pero no puede ser absoluta, debe poner un control natural que es la asamblea, pero como también se puede equivocar, hay que poner a los jueces, para hacer la aristocracia”, expresó.

El académico agregó que cuando se desvía la democracia y no tiene un concepto plural, puede convertirse en una tiranía de las mayorías, aplastando una minoría en nombre de un consenso, por eso, la democracia no es posible si no hay educación, crear pluralismo y darle espacio a la proporcionalidad.

“No puedo decir que estoy en democracia en un país si no le estoy resolviendo la necesidad de las personas, simple y sencillamente estoy instrumentalizando el discurso democrático para favorecer a mis grupos y mis élites, eso ha sido la triste historia de la sociedad salvadoreña”, enfatizó Fagoaga.

La oposición

El sociólogo externó que la oposición no debe considerarse «enemigo», son ciudadanos, parte del pluralismo político, que debe ser cuidada y atendida por quien tiene el poder.

Hoy, el esquema es “está conmigo o contra mí”. No se trata de esto, se trata de que en un país habrá quienes están con el gobernante, y quienes estarán en contra, incluso, estos últimos porque quiere acceder al poder, y eso es legítimo, aclaró Fagoaga.

Los opositores, que no buscan el poder, tienen la potestad de exigir cuentas a quien está en el poder, y eso no es malo, eso no convierte al ciudadano o al opositor en un enemigo, insistió.

La alternancia

Fagoaga hizo un breve repaso de la historia de los distintos gobiernos, en el país. En 50 años, dijo, hubo igual número de presidentes, hasta que se creó una constitución, la de 1986, que en instaló la “doctrina de la alternancia”, que se intentó romper en la primera década del siglo XX, en tiempos del presidente Manuel Enrique Araujo, quien fue asesinado, y luego en el periodo conocido como la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez.

Pero, el espíritu de la alternancia se volvió a retomar en la Constitución de 1950, hasta la de hoy, pero que se ha violentado, la alternancia, con la segunda presidencia continua del actual presidente.

