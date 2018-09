El Salvador está en la búsqueda de su propio desarrollo: Nidia Díaz

Joaquín Salazar

“Estados Unidos tiene el derecho de llamar a sus agregados y embajadores, si esto tiene que ver con un posible alejamiento de Estados Unidos con nosotros, yo lo dudo, porque hay muchos intereses de por medio, él es nuestro primer socio comercial”, explicó Nidia Díaz, ante el llamado que hiciera el Gobierno de Donald Trump a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador Jean Manes, presuntamente por el rompimiento de relaciones con Taiwán.

Este llamado se hizo de conocimiento el pasado viernes, junto a los embajadores de República Dominicana y Panamá. Jean Manes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador, asegura que este llamado es para reevaluar las relaciones diplomáticas con el país.

Sin embargo, para la diputada del FMLN, El Salvador es muy importante para Estados Unidos, ya que abonan a la estabilidad en la región. “Somos el país que mejor ha cumplido en cuanto a esas garantías, el acuerdo estratégico que tenemos de hacer de El Salvador más seguro”, sostuvo.

Y es que con el llamado de Estados Unidos a su embajadora, trata de entender aún más los intereses geopolíticos que Estados Unidos tienen en la región, puesto que “ellos son de los países en el año 1979 reconocen a la República Popular de China como única en el mundo, son los primeros socios comerciales. China ya le ha pagado toda la deuda a Estados Unidos, por eso no nos explicamos de porqué pueblos como Panamá, República Dominicana, El Salvador no tienen derecho a buscar estas opciones, si también otros lo hacen”, agregó.

Nidia Díaz recalcó que El Salvador no se ha alineado a ningún bloque geopolítico. “Nosotros establecemos relaciones políticas diplomáticas y comerciales con aquellos pueblos que nos permiten contribuir al desarrollo, si revisan no van a encontrar nada extraño, ni nada anormal, ya que los pueblos tienen el derecho para tener relaciones diplomáticas. Los tiempos han cambiado nosotros no somos satélites ni de Estados Unidos ni del mundo, estamos en la búsqueda de nuestro propio desarrollo”.

Medardo González, secretario general del FMLN, dijo que estas decisiones que está tomando Estados Unidos no pasen a más, con situaciones que afecten directamente al pueblo de El Salvador. Además, reiteró que el pueblo salvadoreño es soberano y puede escoger sus relaciones diplomáticas.