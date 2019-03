El pueblo no está dispuesto a dejarse arrebatar el agua: Roger Arias

“No, nos dejemos dar paja. Sepamos escuchar y leer entre líneas el discurso de la gente. No, nos dejemos amedrentar y salgamos a las calles. No es momento de estar en redes sociales haciendo la lucha. La juventud debe ser quien impulse este tipo de lucha”, dijo Francisco Zúniga, uno de los miles de estudiantes de la Universidad de El Salvador, que salieron a las calles este miércoles para enviar un claro mensaje a la derecha legislativa: “el pueblo no dejará privatizar el agua”.

Zúniga, estudiante de Anestesiología y Radioterapia, enfatizó en que el pueblo salvadoreño no debe dormirse, ya que la derecha legislativa y sectores empresariales intentan privatizar el agua, a través de la idea que quieren administrarla. Como él, muchos estudiantes rechazaron la propuesta aprobada para el artículo 14 de la Ley General de Agua, que establece la conformación del ente rector, y que hasta el momento cuenta con cuatro representantes de los sectores privados económicos y tres representantes públicos.

Los contornos de la Plaza La Minerva, fue el punto de reunión, desde muy temprano jóvenes y personal administrativo y docente de la Universidad de El Salvador, participaron en una de las primeras acciones que aseguran que harán para impedir que se privatice el agua. “La UES ha despertado, no nos van a detener”, replicaban los cientos de estudiantes, recordando el poder de convocatoria que ha tenido el Alma Máter durante los años del conflicto armado.

Roger Arias, Rector de la UES, encabezó la marcha que recorrió la Avenida Mártires Estudiantes 30 de Julio, la Alameda Juan Pablo Segundo y finalizó en la avenida Universitaria, cerca de la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No estamos dispuesto a rendirnos, no estamos dispuestos a claudicar, esta batalla que hemos iniciamos hace meses la ganamos, porque la ganamos. La Universidad ha despertado. No estamos dispuestos a hacernos los sordos ante el clamor popular”, enfatizó Arias, quién dejó un claro mensaje a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

En sus discursos, el Rector exigió a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que reviertan el acuerdo tomado el pasado lunes, donde establecen el ente rector del agua. Además a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucional, a reformar la constitución en sentido que se reconozca el agua como un derecho fundamental.

“Cuatro de los siete integrantes de ese ente rector pertenece a privados. Solo que ahora lo disfrazaron. No le ponen representante de la ANEP, pero si dicen de los grandes empleadores, en CAMAGRO, ANEP y la ASI. Esos son los que quieren acabarse nuestra agua, quieren terminar con nuestros mantos acuíferos”, denunció.

Capturas

Tras su discurso, el rector de la UES invitó a los jóvenes a volver a la Universidad, sin embargo, las protestas continuaron, y dejaron a dos jóvenes detenidos, uno de ellos identificado como Brayan Martínez, quien se estableció que no es estudiante universitario.

Además, fue detenido José Luis Bernal Santos, estudiante de periodismo, quien con su cámara documentaba la captura de otro manifestante de parte de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

Según agentes de la delegación San Salvador centro, Bernal Santos fue detenido por ocasionar daños a la propiedad privada y a las instalaciones de las Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, aunque Arias exigió ver las pruebas, estás no fueron mostradas.

El representante del alma máter, pidió que el caso del estudiante sea individualizado, ya que el joven tomaba videos como parte de sus prácticas de periodismo. El rector, detalló que los detenidos se dirigían a abordar el autobús cuando fueron aprehendidos por cerca de 50 antimotines de una forma brutal.

De acuerdo con el jefe de la delegación San Salvador centro, Juan Carlos Arévalo, Bernal Santos fue detenido por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden por participar en disturbios, esto según testigos oculares y videos.

“Los implicados son señalados por participación en desordenes públicos, posiblemente daños a vehículos y ventanas de la Corte Suprema de la Justicia (…), pero la tipificación le corresponderá a la Fiscalía”, expuso el oficial de policía.

Sindicalistas

Trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), acompañados de organizaciones sindicales agremiadas en el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS), marcharon hasta la asamblea legislativa para exigir a los diputados que desistan de aprobar una ley que posibilite la privatización del agua.

Oscar Bolaños, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ANDA (SITRAANDA), manifestó que los trabajadores de la autónoma y los miembros de otras organizaciones sindicales están en contra de la composición del ente rector del agua, ya que posibilita la privatización del recurso.

“Ese ente rector le garantiza al sector privado, todas las maniobras posibles en ese sentido nos dirigimos a la Asamblea Legislativa, para demostrarle a los diputados de derecha que los trabajadores y demás organizaciones no estamos de acuerdo con la composición del ente rector del agua”, dijo Bolaños.

Los sindicalistas se tomaron las entradas a la Asamblea Legislativa, lugar donde quemaron llantas y reiteraron que no permitirán la privatización del agua.