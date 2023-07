“El país vive… un momento peligroso”, Luis Parada, candidato presidencial

Samuel Amaya

El candidato a la presidencia de la República por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, estuvo en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán” donde afirmó que El Salvador vive un momento importante y a la vez peligroso ya que el presidente ignora la Constitución al tratar de reelegirse.

“Es innegable que El Salvador en estos momentos está viviendo un momento importante y peligroso de su vida como país”, dijo Parada, ya que incumplirá la Constitución un presidente que ha jurado cumplirla y defenderla.

Parada añadió que no se puede desechar el juramento que hizo Bukele en 2019 “para buscar el pecado más grande que puede haber en la Constitución, que es buscar la reelección”. Son al menos 6 artículos de la Carta Magna que establecen la prohibición de la reelección presidencial.

“El problema de la reelección es la dictadura; cuando el poder se acumula en una persona, ese poder absoluto corrompe cuando no hay ningún contrapeso, un sistema judicial y una Asamblea Legislativa independiente”, lo anterior, tomando en cuenta que Nayib Bukele controla los tres órganos fundamentales del Estado, así como el ministerio público, todo ello gracias a su correlación en la Asamblea.

Parada insistió en que la Constitución de la República diseña que el poder no esté acumulado en una sola persona, “pero cuando eso desaparece como es el caso de ahora y el presidente llega al extremo de buscar reelegirse inconstitucionalmente eso sería el inicio de una era verdaderamente de oscura para El Salvador y eso es lo que estamos tratando de evitar dando una alternativa democrática eleccionaria participando en el sistema que todavía está abierto para poderle dar a la gente una opción no solo política sino resolverle sus problemas”.

Este mmento, para Parada, “es histórico”, por esa razón decidió participar en los próximos comicios de 2024. “Era algo que no tenía planificado hacer, pero me plantearon esta posibilidad y no dudé en decir que sí”.

“Desde el principio de mi vida mi deseo ha sido ayudar a la gente de El Salvador, especialmente a la más necesitada, eso lo expresé incluso antes de ser militar. Yo me metí a ser militar precisamente para tratar de contribuir personalmente en resolver los problemas de los salvadoreños y hoy, tantos años después sigo comprometido con ese propósito”, concluyó Luis Parada, candidato a la presidencia de la República propuesto por una parte de la Sociedad Civil aglutinado en SUMAR y acogida por Nuestro Tiempo.