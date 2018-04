El neologismo es nueva palabra aceptada por la rae

Compartir ! tweet





Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

jopima9@hotmail.com

El neologismo entra al universo vocabular de nuestro idioma si la RAE ya lo admite como tal. No siempre que se nos antoje vamos a hacer que una palabra, por lo general de un idioma extranjero, sea empleada al comunicarnos.

Sin mala intención se cae en la pedantería al usar palabras nuevas y deformadas.

Hará unos seis años un ahijado muy inteligente y trabajador se fue a USA y entre sus penalidades allá, supe que se sentía preocupado porque a su hijo lo veía triste e inapetente. Algún alivio creyó que tendría de esta su madrina porque me llamó por teléfono (a cobrar aquí) y me dijo:

–Ay, madrina, esto es terrible, tengo un trabajo, al que asisto cuando ellos me llaman. La hora me la pagan a nueve dólares, pero nunca me salen más de treinta horas a la semana, con eso no podemos vivir y lo peor es que mi hijo en la escuela sufre de BULIN (¿y eso qué es? me dije).

BULIN ( bullying) significa ACOSO, pero nuestra gente se siente quizá mejor repitiendo palabras de ese idioma del Norte, quizá para que no los traten tan mal.

No tenemos por qué decir bulin si tenemos en español una palabra con el mismo significado.

Las comunicaciones por los medios cibernéticos han vuelto a nuestros jóvenes tan indiferentes al buen uso del idioma que algunas personas mayores nos afligimos y nos desconcertamos.

Una mi linda sobrina me dijo hace poco tiempo:

–Y usted, tía, ¿por qué no me pone LAI en mis mensajes de feisbuk? También me puso en aprietos, me dije: buscaré algún ícono que diga algo así, y… nada que se le pareciese a “lai”. Llegué a descubrir que lo que ella quería era que pinchara en las palabritas “me gusta”

Sí, sí, los idiomas evolucionan, se enriquecen, pero no debemos adoptar palabras así por que sí.

Nuestro idioma es bellísimo, no importa que no lo hayamos creado nosotros. Nos lo trajeron los invasores, ni modo, eso es lo que tenemos. Tal vez pasados los siglos se mencione un idioma NAUAT así como sabemos que existe un ARAMEO.

La belleza del idioma español la disfrutamos leyendo y memorizando versos como los siguientes del gran romántico G. A. Bécquer.

Por una mirada, un mundo.

Por una sonrisa, un cielo.

¿Por un beso?… Yo no sé que te diera por un beso.

Hasta pronto.