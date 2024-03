“El momento nos habla fuerte y claro, es el tiempo de las mujeres en la política”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“Las mujeres somos constructoras de futuro y tenemos la capacidad de liderar las transformaciones para que el futuro sea más justo y digno para todas las personas”, sintetiza la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer; detrás de esa fecha, existe un contexto histórico trágico. El 8 de marzo de 1908, un total de 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. La fecha fue formalizada por las Naciones Unidas en 1975, en esta fecha se realizan múltiples actividades como marchas y manifestaciones para visibilizar la situación que enfrentan las mujeres en las sociedades con respecto a sus derechos.

Al respecto, DIARIO CO LATINO platicó con Claudia Ortiz, una diputada de la República para que explicara sobre el rol de la mujer salvadoreña en la sociedad y cómo sus voces deben ser escuchadas.

– ¿Qué rol tiene la mujer salvadoreña en la sociedad?

Varios roles. Tradicionalmente las mujeres somos vistas como madres, que es un rol muy importante en la sociedad, como las que nutrimos tanto el cuerpo, la mente y el corazón de nuestros hijos y de nuestras comunidades, somos las que cuidamos, las que estamos pendientes de las necesidades de los demás, a veces a costa de nuestras propias necesidades, lo cual no debería ser así, eso creo que debe ir cambiando.

Hay otros roles importantes, las mujeres tenemos estilos de liderazgo muy interesantes y muy constructivos, donde nuestro liderazgo se basa en el trabajo en equipo, en ayudar a los demás a crecer, y eso puede ser tanto en el mundo de los negocios como en los roles políticos o de servicio público también. Creo que también a nivel político, el momento actual nos habla fuerte y claro que es el tiempo de las mujeres en la política, porque vemos una forma de hacer política que quiere ejercer violencia e imponerse a través de la violencia. Por otro lado, tenemos la posibilidad de generar un liderazgo con características femeninas, que es la construcción de proyectos en común, escuchar, el diálogo y también enfocarse en aquellos temas que cuidan y mantienen la vida como la alimentación, el acceso al agua, el acceso a vivienda; temas que en nuestra sociedad nunca se han priorizado como la educación y la salud.

Eso no quita que también, las mujeres podamos ser líderes y tener una voz en temas no tradicionales como las finanzas públicas, la seguridad pública, la defensa nacional; yo creo que tenemos mucho que aportar hacia el país, no solo por nuestra propia naturaleza, sino también porque es nuestro derecho y eso creo que es lo más importante. Como seres humanos tenemos derecho a dar nuestra postura y a dar nuestros aportes para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

– ¿En qué temas ha fallado el Estado?

Estoy segura de que no ha habido una política social adecuada en nuestro país. Ha habido una ausencia de política social y eso está repercutiendo de forma dura, actualmente, en la economía familiar, en los servicios públicos como la salud y la educación, todo esto recae de forma desproporcionada en las mujeres. También una política de defensa de los derechos de las mujeres, su autonomía económica, su protección frente a la violencia y su participación política, todos esos temas están abandonados actualmente. Y yo creo que hay una oportunidad grande de poderlos tomar y de poderlos avanzar en una agenda donde todas las mujeres nos sintamos representadas.

– ¿Quiénes son esas mujeres que necesitan protección?

A muchas mujeres les ha llovido sobre mojado en los últimos años. Y yo creo que eso se está reflejando en los resultados electorales también, donde el ausentismo es el gran ganador. Las mujeres, por ejemplo, son la mayoría de las personas trabajando en el comercio informal. Las mujeres son la mayoría de las personas pobres en nuestro país. Las mujeres son la mayoría que sufren violencia en nuestro país. Entonces, están sufriendo violencia a nivel económico porque no existen mecanismos para incluir a esta gran mayoría de gente, sobre todo mujeres de la economía informal a la economía formal, donde estarían más protegidas, tendrían más prestaciones y estabilidad.

– Con el régimen de excepción, muchas mujeres han empeorado su calidad de vida; ya que muchas de ellas, han sido detenidas injustamente, o les han capturado a sus esposos o hijos injustamente, ¿qué valoración tiene al respecto?

Hemos visto en diferentes ciudades del país cómo se usa el régimen de excepción, por ejemplo, para amenazar para que la gente desaloje de sus ventas en la calle, de sus ventas ambulantes, sin darle alguna alternativa. Hemos visto también que incluso las mujeres, que son la mayoría que trabajan en los mercados, se han visto afectadas por los desalojos o los incendios en los mercados o diferentes situaciones que les han dejado sin un ingreso, o menos protegidas en su ingreso.

Además de esto, está el tema de la violencia estatal, el mismo régimen de excepción ha permitido que agentes de autoridad abusen de su poder y que con la excusa del régimen de excepción, abusen sexualmente de mujeres, niñas y adolescentes en las comunidades. Entonces, en general, hay mucha desprotección hacia las mujeres y creo que también, quienes estamos representando a la población, debemos tener una sensibilidad especial en esos temas y seguir haciendo propuestas y seguir contándoles las costillas al poder en estos temas que afectan de manera particular.

– Claudia Ortiz ganó nuevamente un curul en la Asamblea Legislativa, ¿cómo se va a transformar ese curul para proponer o para darle apoyo a aquellas iniciativas que van desde la sociedad?

El curul es de todos y todas, es para representar al pueblo entero, y lo que siempre hemos hecho es escuchar, estar abiertos al diálogo y construir con la gente y con las organizaciones. En temas de mujer, hemos hecho propuestas importantes para la prevención de la violencia, para la protección de la maternidad, para la protección de las mujeres en el contexto laboral. Hay temas donde podemos encontrar los puntos en común e impulsar aquellas propuestas que representen a la mayor cantidad de mujeres para que esto sea visible en la sociedad. (…) Hay un tema que también hay que impulsar, la participación política de las mujeres.