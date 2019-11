El MARN registra ligero incremento en actividad sísmica del AMSS

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) registró en las últimas horas 30 replicas, lo que significa un ligero incremento en la actividad sísmica, generada en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), luego del temblor magnitud 3.9 registrado a las 7:57 a.m. el pasado martes.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado un total de 96 sismos entre las 7:57 a.m. del martes 12 de noviembre y las 11:30 a.m. de ayer viernes 15 de noviembre, de estos, 24 han sido reportados como sentidos en San Salvador. El rango de magnitud oscila entre 2.0 y 3.9. El último temblor ocurrió a las 10:26 a.m. de este viernes 15 de noviembre.

Celina Kattan, directora del Observatorio Ambiental del MARN, explicó que continúan las réplicas en el AMSS y se pueden activar fallas cercanas, pues todavía no se ha tenido un período importante sin sismicidad, tampoco se puede descartar sismos de mayor magnitud a los ya registrados.

“No estamos previendo que se vaya a dar un sismo de mayor magnitud, como se ha estado diciendo; sino por el momento y debido al potencial que tienen las fallas en la zona y que continúan los temblores, no podemos descartar que la sismicidad continúe y que se puedan dar temblores mayores a los ya registrados”, aclaró Kattan.

Durante la última semana el volcán de San Miguel ha reportado ligeras anomalías en el número de sismos y frecuencia, relacionados con pequeños fracturamientos en el conducto volcánico, por el momento, no se considera un peligro para la población, pero los cambios son monitoreados de manera permanente por el MARN.

Vientos norte y temperatura disminuida

Según expertos de Medio Ambiente, para hoy sábado se tendrán vientos nortes de moderada intensidad, con velocidades promedio entre 15 a 30 kilómetros por hora y con algunas ráfagas ocasionales entre los 35 a 50 kilómetros por hora; con énfasis en zonas altas y montañosas del país. El ambiente estará cálido en la tarde y muy fresco por la noche y madrugada, el cielo permanecerá de despejado a poco nublado.

Mientras tanto, para mañana domingo un frente frio se localiza desde la costa este de Estados Unidos hasta el norte de Costa Rica, con tendencia a disiparse, pero una alta presión desde Canadá hasta el norte de Centroamérica orientará una cuña que mantendrá los vientos nortes y el ambiente muy fresco.

La temperatura ambiente se mantendrá disminuida sobre todo en horas de la noche y madrugada, se estiman que en zonas altas y montañosas oscilarán entre los 10 a 14 °C y en valles interiores de 17 a 20 °C.