Página de inicio » Deportes » El Hércules favorecido por los dioses del olimpo
Jugadores del Club Deportivo Hércules celebran el gol que les dio el triunfo sobre el Alianza. Foto Diario Co Latino/Cortesía

El Hércules favorecido por los dioses del olimpo

Administraador 20 octubre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en El Hércules favorecido por los dioses del olimpo 234 Vistas

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

El también capitalino Club Deportivo Hércules, ayudado por los dioses del Olimpo, no solo le asestó la segunda derrota consecutiva al campeón Nacional, Alianza Fútbol Club, sino que le opacó la celebración del 67 aniversario de fundación. La derrota del Alianza permite que Luis Ángel Firpo tome la casilla número uno de la tabla de posiciones, al ganar por goleada al Fuerte San Francisco.

El encargado de aguarle la fiesta a los elefantes fue Christian “Chicle” Aguilar, quien al minuto 19, en una jugada individual venció al experimentado portero albo, Mario González.

El derbi capitalino coincidió con el 67 aniversario del equipo blanco, por eso, justo al minuto 67 la poca afición asistente al Cuscatlán pudo apreciar el espectáculo de los fuegos artificiales en honor a los campeones.

Este era uno de los partidos más interesantes, pues, de acuerdo con la prensa especializada vaticina una goleada del equipo campeón sobre el Hércules, que está en las últimas posiciones, solo arriba de Zacatecoluca y Fuerte San Francisco.

Estos fueron los resultados:

Partidos del sábado 18 de octubre

Hércules 1 Alianza 0

Zacatecoluca 2 CD FAS 0

Inter FA 2 Isidro Metapán 2

Partidos del domingo 19 de octubre

Luis Ángel Firpo 4 Fuerte San Francisco 1

CD Platense 3 Cacahuatique 1

Águila 2 Municipal Limeño 1

 

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo                               37 puntos

2. Alianza FC                                        36 puntos

3. CD FAS                                              33 puntos

4. Isidro Metapán                                31 puntos

5. CD Cacahuatique                             23 puntos

6. Platense                                            21 puntos

7. Águila FC                                           20 puntos

8. Municipal Limeño                            20 puntos

9. Inter FA                                              15 puntos

10. Hércules                                           14 puntos

11. Zacatecoluca FC                               12 puntos

12 Fuerte San Francisco                      10 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique        9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán         9 goles

4. Emerson Rivas, Platense                      7 goles

4. Yan Maciel, CD FAS                               6 goles

5. Jhonatan Urrutia, Isidro Metapán      6 goles

6 Styven Vásquez, Luis Ángel Firpo        6 goles

