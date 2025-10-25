Página de inicio » Deportes » El clásico centro-occidente el más atractivo de la jornada de fin de semana

El clásico centro-occidente el más atractivo de la jornada de fin de semana

25 octubre, 2025

El clásico centro-occidente que protagonizarán Club Deportivo FAS y Alianza Fútbol Club es el encuentro más atractivo de la jornada 19 del Apertura 2025 del fútbol de Primera División de El Salvador.

Fas viene de empatar a 1 con el Águila, en el clásico oriente-occidente, jugado a media semana, pero, de un partido de la jornada 12.

Fas vendrá al Cuscatlán, no solo con ganas de llevarse el clásico, sino encajarle una derrota más al Alianza que luego de diez partidos ganados al hilo, ha comenzado a perder puntos, tras dos derrotas consecutivas, aunque Alianza ya está clasificado, al igual que el FAS a la segunda etapa del campeonato.

Para algunos analistas Alianza ha probado nuevos jugadores en algunas líneas confiado que ya está clasificado, sin embargo, los deseos de quedarse con el clásico, y por tratarse de FAS podrían poner sus mejores jugadores en los distintos departamentos de la cancha.

Partidos del sábado 25 de octubre

Zacatecoluca contra el Águila, a las 15 horas.

CD FAS contra Alianza a las 19 horas

Isidro Metapán contra Cacahuatique a las 19:30 horas

Partidos del domingo 26 de octubre

CD Platense contra Luis Ángel Firpo, a las 15 horas

Hércules contra Inter FA a las 15 horas

Fuerte San Francisco contra Municipal Limeño a las 15 horas

Tabla de posiciones

1. Luis Ángel Firpo                               37 puntos

2. Alianza FC                                        36 puntos

3. CD FAS                                              34 puntos

4. Isidro Metapán                                31 puntos

5. CD Cacahuatique                             23 puntos

6. Platense                                            21 puntos

7. Águila FC                                           21 puntos

8. Municipal Limeño                            20 puntos

9. Inter FA                                              15 puntos

10. Hércules                                           14 puntos

11. Fuerte San Francisco                      13 puntos

12. Zacatecoluca FC                               12 puntos

Tabla de Goleadores

1. Juan Argueta, del Cacahuatique        9 goles

2. José Erick Correa, Municipal Limeño 9 goles

3. Jomal Williams, Isidro Metapán         9 goles

4. Emerson Rivas, Platense                      7 goles

4. Yan Maciel, CD FAS                               6 goles

5. Jhonatan Urrutia, Isidro Metapán      6 goles

6 Styven Vásquez, Luis Ángel Firpo        6 goles

