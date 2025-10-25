Real Sociedad logra segundo éxito en Liga española de fútbol

Compartir

San Sebastián/Prensa Latina

La Real Sociedad logró este viernes su segundo éxito en la Liga española de fútbol, tras superar 2-1 al Sevilla en la décima jornada.

Un doblete de Mikel Oyarzabal en los minutos 19 y 36, el primer gol de penal, inclinó las acciones a favor del club entrenado por Sergio Francisco. Por los visitantes, quienes sufrieron su quinto revés, perforó las redes el serbio Nemanja Matic (m. 30).

La formación ganadora escaló de manera provisional al puesto 14 con nueve puntos y el Sevilla quedó en la plaza 10 (13 unidades).

El duelo dominical entre los punteros y grandes archirrivales, Real Madrid y Barcelona, roba la atención de la jornada 10.

Raphinha, probable ausencia en el Clásico

La probable ausencia de Raphinha en el Clásico de este fin de semana marca el debate futbolístico, según reportaron varias fuentes.

Al parecer el jugador sufrió un retroceso en la recuperación del muslo derecho y este viernes ni siquiera entrenó, lo que da crédito a los rumores.

Raphinha jugó por última vez el 25 de septiembre cuando estuvo 65 minutos sobre la cancha en el partido contra Real Oviedo.

También existen dudas sobre la participación de Koundé en el duelo Real Madrid-Barcelona del domingo, aunque al francés lo vieron haciendo trabajo de gimnasio.

Las ausencias marcarán el Clásico, pues tampoco estarán disponibles Joan García, Marc-André ter Stegen, Gavi, Dani Olmo y Lewandowski.

