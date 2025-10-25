¿QUÉ SUCEDE EN ECUADOR?

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández, Educador.

El desastre que supone el corrupto gobierno de Noboa para el Ecuador, que fuera el país con mejores condiciones de vida hace apenas una década bajo los gobiernos de izquierda, es ahora tan corrupto y des institucionalizado como el nuestro, además de una plaza del narco, cuyos operarios actúan abiertamente y bajo el amparo del régimen.

Un hecho que nos permite un atisbo para entenderlo, es lo que pasó el 14 de octubre, cuando un vehículo explosionó en Guayaquil, dejando a una persona fallecida; ese atentado se corresponde con otro sucedido el 3 de julio pasado, idéntico de acuerdo a la fiscalía ecuatoriana, que derivara en la detención de un tal Iván B., quién fuera liberado casi de inmediato, que se sabe tiene relaciones directas con las empresas de Noboa.

Ese primer atentado, sucede con condiciones sociales ya graves, con un número de muertes por violencia en Sur América, por encima de las de Colombia, cuando se preparaba el anuncio del cese del subsidio de la gasolina, que degeneró en el aumento exponencial del coste de vida.

Ello disparó la violencia a grados más agudos, que provocó protestas ciudadanas que consolidaron el movimiento que ahora conocemos, impulsando un paro desde el 16 del pasado mes, paralizando al Ecuador.

Especulemos ahora a partir de esos hechos.

Si el personaje detenido tiene una relación con el ejecutivo, lo que se puede esperar de alguien que incluso detenido con las manos en la masa después de cometer un atentado con explosivos conserva su impunidad, se debe esperar que quién lo envió es el beneficiario final de esos atentados.

Y el único beneficiado es precisamente el jefe de ese personaje, Noboa, pues su intención última es reformar la constitución para privatizar el agua, acabar con las tierras de los pueblos originarios, introducir casinos y facilitar tierras para bases militares estadounidenses.

En Colombia hay 19 bases militares estadounidenses, supuestamente para controlar la droga, pero es precisamente en las tierras que se les entregó donde se produce droga, que, por estar bajo el control estadounidense, el gobierno no puede resolver.

Ahora bien, si consideramos como Ecuador pasó de ser el país más seguro de Latinoamérica, al más inseguro, sucede cuando la derecha llegó al poder, hace diez años, con Moreno, quién casi de inmediato privatizó, abriendo al país a fondos irrastreables, y con ellos al narco, pues ahora, es Ecuador el mayor exportador de droga a EU y la UE, la práctica totalidad que se produce en Colombia, Perú y Ecuador juntos – según la DEA, de los puertos ecuatorianos parten a esos destinos y a través del Pacífico, hasta el 87% del total de la droga producida en Sur América, con conocimiento de las autoridades – , como antes sucediera bajo las gestiones de derecha en Colombia.

Así, es falso que sea desde el Caribe que se surte droga al norte, y en cambio es el libertarismo de derecha el que ampara al tráfico de drogas.

Desde Ecuador y para el mundo.

