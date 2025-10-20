El Salvador brilla con nueve oros en los Juegos Centroamericanos 2025

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La delegación de El Salvador ha destacado en los XII Juegos Centroamericanos que se desarrollan en Guatemala, al alcanzar nueve medallas de oro en distintas disciplinas y al consolidarse entre las primeras posiciones del medallero en esta justa deportiva.

Entre los deportes más destacados de esta edición, de la delegación salvadoreña, está judo, esgrima y natación artística. En el primero de estos, Jairo Moreno y Diego Cálix se coronaron campeones en la categoría de -60 kg y -66 kg, respectivamente. Mientras que, en esgrima Mihail Salmerón se impuso en la modalidad de florete masculino y Odalis Maldonado brilló en sable femenino.

Natación artística sumó cuatro preseas doradas gracias a Grecia Mendoza, Cesia Castaneda, además de las de solo técnico, dueto libre, rutina técnica por equipos y equipo técnico. La natación convencional también cosechó preseas gracias a Audrey Veras que se llevó la dorada en 100 metros pecho, al registrar un tiempo de 01:13.78 minutos.

El Salvador continúa en su escalada a las primeras posiciones del medallero de Guatemala 2025 y hasta el cierre de esta nota, se posicionaba en la casilla 4, con 9 oros, 8 platas y 15 bronces, con el total de 32 preseas de cara a los próximos retos que enfrentará la delegación salvadoreña.

La primera posición del medallero la ocupa la anfitriona Guatemala, con 32 oros, 31 platas y 17 bronces, en ese mismo orden Panamá en la segunda casilla Con 12, 10 y 12 y en la tercera Costa Rica con 10, 12 y 21.

Luego de 24 años después de albergar la VII edición en 2001, Guatemala vuelve a ser el escenario del evento multideportivo que reúne a los mejores atletas de la región del 18 al 30 de octubre de ese 2025.

De acuerdo a la organización, la edición marcará un hito en la historia de la competencia no solo por la magnitud del evento, sino también por la cantidad de disciplinas en juego. En esta justa deportiva Guatemala asumió el desafío de organizar un certamen con 42 deportes y 56 disciplinas en las que los atletas buscarán alcanzar la gloria en el podio.

