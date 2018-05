“El FMLN no puede romper los vínculos con la clase trabajadora”: Hugo Martínez

Compartir ! tweet





Oscar López

@OscarCoLatino

Hugo Martínez, precandidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que de ser electo por la militancia del partido de izquierda, como candidato presidencial para las elecciones del 2019, asume el compromiso ante la clase trabajadora de “estar entre ellos”.

Martínez aseguró que en una reunión que sostuvo con líderes sindicales, estos le expresaron que “el FMLN no puede debilitar, ni mucho menos romper los vínculos con la clase trabajadora”, ya que los mismos son históricos debido a que el partido de izquierda surgió de las luchas de los trabajadores.

Asimismo, Martínez consideró que no es posible tomar decisiones en beneficio de los trabajadores sin mantener un diálogo constante y directo con el sector sindical. “Las decisiones en favor de la clase trabajadora se construyen con ellos, no tengo la receta mágica ni la receta mesiánica para decirles lo que les conviene o no”, aseguró.

Para Martínez es importante que un gobierno sea un instrumento que ayude a la clase trabajadora a llevar a cabo sus demandas.

Martínez consideró que para ello es importante que un gobierno mantenga el diálogo directo con los trabajadores. “La importancia es que se tiene de viva voz lo que está sucediendo a los trabajadores, no puedes estar desvinculado de ellos, porque tienen el termómetro de lo que está pasando”.

Durante las administraciones gubernamentales del FMLN hubo fomento al sindicalismo, actualmente en el país existen más de 800 sindicatos, sin embargo, Martínez considera que es necesario fortalecer la relación entre los trabajadores, Gobierno y FMLN.

“Lo que nos han dicho los trabajadores es que debemos fortalecer ese vínculo, que no nos quieren visitándolos una vez al año o cada campaña electoral, nos quieren entre ellos, no quiero decir que no se haya hecho, pero no se ha hecho lo suficiente”, declaró Martínez.

De igual forma, el precandidato presidencial del partido de izquierda argumentó que no se puede tener un “despegue económico” si no se invierte en educación. “Vamos a tener un mayor despegue económico si tenemos gente muy capacitada, mano de obra que pueda competir por la capacidad en un área determinada y no por un bajo salario”, argumentó.