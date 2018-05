Gerson Martínez reafirma compromiso de “luchar junto al pueblo”

Compartir ! tweet





Gerson Martínez, precandidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), participó en las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde externó el compromiso por “luchar junto al pueblo que nosotros representamos”.

Martínez consideró que actualmente existen “muchos frutos” de las luchas de la clase trabajadora, sin embargo, existen desafíos por lograr, sobre todo en la profundización de los logros obtenidos durante décadas de lucha social.

“Necesitamos avanzar hacia nuevas conquistas para que no regrese la economía de privilegios, necesitamos una economía social, para la gente, para el trabajo, para que haya ingresos dignos para la población, para elevar la calidad de vida de las familias salvadoreñas”, externó Martínez.

El precandidato presidencial enfatizó que “su lucha” es lograr que El Salvador sea un país “fuerte, seguro, con justicia social, con progreso para todos y sin pobreza”.

De igual forma, Martínez agregó que de ser electo por la militancia del FMLN, como el candidato presidencial del partido de izquierda para las elecciones presidenciales de 2019, mantendrá el compromiso por “lograr mayores conquistas para la clase trabajadora”.

“Defender las conquistas laborales, defender las conquistas sociales y avanzar hacia un régimen favorable para los trabajadores, en donde el salario mínimo pueda revalorarse gradualmente cada año”, dijo el precandidato presidencial.

Para Martínez es importante velar por los derechos de la clase trabajadora, además de proteger otras conquistas sociales, por lo que aseguró que es primordial luchar por defender “el derecho al empleo, al patrimonio cultural, el no retorno a las privatizaciones”, con el objetivo de no retroceder y no regresar a lo que denomina como “economía de privilegios”, es decir, en la que unos pocos se beneficiaban con la riqueza del país.

El exministro de Obras Públicas consideró importante fomentar el sindicalismo, no solo en instituciones gubernamentales, sino también dentro de la empresa privada. “Hay que desarrollar el movimiento sindical, es un derecho universalmente conquistado y por consiguiente debe hacerse verdad”.

Para Martínez, con el progreso del sindicalismo se garantiza que no solo prospere el empresario, sino también la clase trabajadora, que con su esfuerzo produce la riqueza del país.