“El FMLN, la única fuerza del pueblo para defender las conquistas”: Norma Guevara

Mirna Jiménez

@Diario Colatino

La secretaria adjunta del FMLN, Norma Guevara, afirmó este martes que su partido es la única fuerza que el pueblo tiene para luchar y defender las conquistas sociales obtenidas en los diez años de gobiernos de izquierda.

Guevara, afirmó que el “entendimiento de las derechas”, en referencia a los partidos GANA, ARENA y otros representados en la Asamblea Legislativa, “será más fácil”, para intentar privatizar, para intentar mercantilizar los servicios esenciales de la población.

“Yo esperaría que instituciones que nos brindan servicios más bien mejoren, como lo han venido haciendo a lo largo del tiempo, como ANDA, por ejemplo, que no tengamos la junta de las derechas para privatizar el agua; eso requiere de fuerza política organizada”, afirmó en entrevista con canal 12.

Guevara, dijo que el partido tendrá como línea de lucha, la defensa de los programas de apoyo a los más pobres.

“Nosotros queremos que se conserven las conquistas sociales y políticas, que a lo largo del tiempo han venido siendo protagonistas. No quisiéramos ver este país yendo hacia atrás, sino caminar defendiendo sus conquistas y avanzando en todo lo que sea posible”, afirmó.

Guevara, también se refirió al proceso de elecciones internas para cambios de autoridades y aseguró, que no hay dados cargados a favor de candidatos promovidos por la dirección del partido.

La funcionaria rechazó que el partido esté en descomposición y aseguró, que los mismos ataques contra el instituto político dan a entender que sigue siendo fuerte, pues nadie ataca a un cadáver.

“Hasta el presidente electo no desperdicia semana sin lanzar ataque (contra el FMLN) y no se lanzan ataques a un cadáver, sino a quien se piensa que puede disputar con seriedad la responsabilidad que otros quieren tener”, añadió. Sobre las declaraciones de la futura canciller Alexandra Hill Tinocco, la exdiputada calificó de lamentable el que ella “se adelante tanto en su amistad y su pasión personal”, con el gobierno de los Estados Unidos.

Guevara, rechazó la expresión de Hill Tinocco, quien manifestó que no hay que morder la mano de quien da de comer, en referencia al FMLN, cuyos gobiernos supuestamente tuvieron una mala relación con los Estados Unidos, según la futura canciller.

“El Salvador es un país soberano, si no se ha dado cuenta, debe leer la Constitución, el país es una República democrática como sistema político y el deber de todo funcionario es defender al país”, afirmó la dirigente del partido de izquierda.

Guevara, añadió que “El Salvador no come más que del trabajo, nuestro pueblo vive de su trabajo y esa frase no es apropiada para ninguna futura canciller ni para ningún funcionario de gobierno, que debe demostrar solidez en la defensa de la soberanía, de la dignidad de los salvadoreños, más que estar mostrando complacencia y amistades como las que ha mostrado la futura canciller”, recalcó la exdiputada.