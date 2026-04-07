El ejército iraní realiza ataques con drones contra industrias petroquímicas israelíes

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TEHERÁN/Tasnim

Las industrias petroquímicas del régimen israelita, ubicadas cerca de Dimona, así como las bases militares estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, fueron objeto de ataques con drones por parte del ejército iraní este martes.

En un comunicado difundido, el Ejército de Irán anunció que, en respuesta a las agresiones estadounidenses-sionistas contra las industrias petroquímicas y otras infraestructuras de Irán, las fuerzas iraníes atacaron con drones a gran escala la «unidad de generación de energía y la instalación de almacenamiento de combustible de las industrias petroquímicas» en los territorios ocupados del sur, cerca de Dimona, el «centro de reparación y mantenimiento de la Armada de los Estados Unidos en el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos», y los sistemas de radar y los edificios de alojamiento de las fuerzas estadounidenses en la base aérea Ahmad Al-Jaber en Kuwait.

El comunicado añadía que la zona industrial de Dimona reviste gran importancia para la economía y la seguridad del régimen sionista y alberga el mayor complejo químico del régimen en el desierto del Néguev. Señalaba que la central eléctrica y el depósito de combustible para la industria petroquímica se encuentran en esa zona, y que sus productos químicos se utilizan con fines militares del régimen sionista.

Además, el comunicado mencionaba que el centro de mantenimiento de la Armada de los Estados Unidos en el puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, es uno de los puertos de atraque más grandes para los buques de la Armada estadounidense en la región, y proporciona un apoyo y mantenimiento cruciales para los buques de la flota estadounidense.

Por último, se señaló que la base aérea Ahmad Al-Jaber en Kuwait alberga fuerzas militares estadounidenses y cuenta con sistemas de radar, así como con hangares capaces de albergar diversas aeronaves militares, donde está estacionada la 332.ª unidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una campaña militar a gran escala y sin provocación alguna contra Irán tras el asesinato del entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, junto con varios altos mandos militares y civiles el 28 de febrero.

Los ataques han consistido en extensos bombardeos aéreos contra objetivos militares y civiles en todo Irán, causando numerosas bajas y daños generalizados a la infraestructura.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes han llevado a cabo operaciones de represalia, atacando posiciones estadounidenses e israelíes en los territorios ocupados y en bases regionales con oleadas de misiles y drones.

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