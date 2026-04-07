Cuba anuncia que dos patanas generarán 124 MW con combustible ruso

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba aclaró este lunes en su cuenta en la red social X que actualmente están en el país dos patanas, Belgin Sultán y Erol Bay, con capacidad instalada de 124 MW.

De acuerdo con dicha cartera, a partir de la reciente llegada del combustible ruso, ambas estarán generando electricidad en la segunda quincena del presente mes.

La cartera aclaró además en su post en X que no se ha incorporado ninguna otra patana al país caribeño en las últimas horas.

Recientemente, el petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba con unas 100 mil toneladas de crudo como parte de la ayuda solidaria del gobierno de Rusia.

Se trató del primer buque tanquero en tocar puertos cubanos en los últimos tres meses, después de que el Gobierno de Estados Unidos decretó un bloqueo a los envíos de combustible a la isla tras anunciar sanciones a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba.

La nación antillana no había recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo cual provocó una grave crisis energética.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...