ARENA convoca internas para definir candidaturas de presidente, diputados y concejos municipales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Electoral Nacional (CEN) de ARENA lanzó la convocatoria oficial para que sus miembros activos participen en las elecciones internas programadas para el 19 de julio de 2026.

Según el documento, en estas elecciones se definirán los candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales.

Hace una semana, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, señaló que una de las metas es incrementar su personal en los diferentes espacios de toma de decisiones. “Nosotros, vamos a crecer, de eso estoy seguro, vamos a ganar más diputados, a ganar más alcaldías, y más concejales en oposición”, destacó el tricolor.

El discurso de ARENA es que en las instituciones de toma de decisiones como la Asamblea Legislativa se necesita okde un balance de poder que responda a las necesidades de la población, ya que actualmente, Nuevas Ideas legisla para ciertos sectores y no resuelve los problemas de la población.

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